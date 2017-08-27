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26 августа 17, 22:25
Клаудия Шиффер открыла секреты своей красоты (ФОТО)
Клаудия Шиффер
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В 90-е Клаудия Шиффер была одной из самых востребованных моделей, составляя конкуренцию Синди Кроуфорд и Наоми Кэмпбелл.
Несмотря на то, что она давно завершила карьеру, с возрастом Клаудия стала выглядеть еще более привлекательно. Сегодня супермодели исполняется 47 лет и она запросто может дать несколько уроков красоты девушкам, которые хотят выглядеть безупречно в любом возрасте, пишет cosmo.com.ua.



Клаудия не так часто появляется на публике, однако ее нередко можно встретить на неделях моды. Например, все до сих пор обсуждают ее образ на показе Chanel в мае этого года, для которого Шиффер выбрала элегантный черный комбинезон, который подчеркивал ее утонченную фигуру, завершив образ туфлями с ремешком на лодыжках, прозрачной сумкой на цепочке и солнцезащитными очками в белой оправе. Модель предпочла естественный макияж и распущенные волосы, уложенные мягкими волнами.



Сама Шиффер неоднократно говорила, что оставаться в форме ей помогает отсутствие вредных привычек и любовь к здоровой пище. В рационе Клаудии много зеленых овощей и фруктов, к тому же она питается по индивидуальному расписанию и, конечно, поддерживает тело в тонусе с помощью ежедневных тренировок в спортзале. 



А еще Шиффер никогда не загорает и использует солнцезащитный крем с самой высокой степенью защиты от солнца.



Источник: lifestyle.com.ua 
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