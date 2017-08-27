Алла Пугачева одела 3-летнюю дочь в цвета украинского флага

Поклонники Аллы Борисовны Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина, обожают наблюдать за тем, как растут их очаровательные двойняшки Лиза и Гарри. На днях знаменитая артистка искренне удивила общество выбором наряда для своей дочери.





На своей странице в Инстаграм звездный отец Максим Галкин очень часто публикует новые фото трехлетних наследников, умиляя подписчиков. В этот раз все внимание публики пало на наряд маленькой принцессы Лизы.













Примечательно, что накануне дня Независимости Украины девочка позировала своему знаменитому отцу в кокетливом желто-голубом платье, которое уж больно напоминает флаг Украины. Голову девочки украсил желтый ободок с массивным цветком.





Многие подписчики Максима Галкина посчитали, что таким оригинальным образом звездная семья Примадонны поздравила жителей Украины с днем Независимости



