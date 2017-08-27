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Шоу-бизнес
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26 августа 17, 23:11
Алла Пугачева одела 3-летнюю дочь в цвета украинского флага
Пугачева с дочкой
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Звездная пара Алла Пугачева и Максим Галкин нарядили свою дочь Лизу в наряд, который напоминает цвет флага Украины.
Поклонники Аллы Борисовны Пугачевой и ее супруга, юмориста Максима Галкина, обожают наблюдать за тем, как растут их очаровательные двойняшки Лиза и Гарри. На днях знаменитая артистка искренне удивила общество выбором наряда для своей дочери.

На своей странице в Инстаграм звездный отец Максим Галкин очень часто публикует новые фото трехлетних наследников, умиляя подписчиков. В этот раз все внимание публики пало на наряд маленькой принцессы Лизы.



Примечательно, что накануне дня Независимости Украины девочка позировала своему знаменитому отцу в кокетливом желто-голубом платье, которое уж больно напоминает флаг Украины. Голову девочки украсил желтый ободок с массивным цветком.

Многие подписчики Максима Галкина посчитали, что таким оригинальным образом звездная семья Примадонны поздравила жителей Украины с днем Независимости

Источник: telegraf.com.ua
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