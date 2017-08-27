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27 августа 17, 09:27
Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка
Кейт Миддлтон
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Кейт Миддлтон оказалась на первых полосах новостных изданий.
Поводом для этого стало сообщение популярного австралийского журнала о ее экстренной госпитализации. По данным СМИ, супруга принца Уильяма в начале недели была срочно доставлена в больницу в Мэрилебоне. Герцогиня пробыла там недолго — вскоре она была выписана.

«В начале прошлой недели Кейт положили в больницу. Члены королевской семьи не находили себе места. Миддлтон доставили в королевский госпиталь в Мэрилебоне, но на следующий день уже выписали», — сообщил инсайдер.

Представители королевского семейства пока что не подтвердили и не опровергли опубликованную информацию о госпитализации Кэтрин.

Источник не уточнил, какие проблемы со здоровьем возникли у Кейт Миддлтон.  Однако многие зарубежные СМИ считают, что причиной плохого ее самочувствия стала беременность.

Кроме того, вот уже почти месяц Кейт Миддлтон не появляется на публике.

Источник: lifestyle.com.ua
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