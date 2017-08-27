Кейт Миддлтон ждет третьего ребенка

Поводом для этого стало сообщение популярного австралийского журнала о ее экстренной госпитализации. По данным СМИ, супруга принца Уильяма в начале недели была срочно доставлена в больницу в Мэрилебоне. Герцогиня пробыла там недолго — вскоре она была выписана.





«В начале прошлой недели Кейт положили в больницу. Члены королевской семьи не находили себе места. Миддлтон доставили в королевский госпиталь в Мэрилебоне, но на следующий день уже выписали», — сообщил инсайдер.





Представители королевского семейства пока что не подтвердили и не опровергли опубликованную информацию о госпитализации Кэтрин.





Источник не уточнил, какие проблемы со здоровьем возникли у Кейт Миддлтон. Однако многие зарубежные СМИ считают, что причиной плохого ее самочувствия стала беременность.





Кроме того, вот уже почти месяц Кейт Миддлтон не появляется на публике.



