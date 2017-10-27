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26 октября 17, 21:35
Ольга Сумская опубликовала необычные фото
Ольга Сумская
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Ольга Сумская — мастер перевоплощений. За долгие годы актерской карьеры она примерила множество образов.
Однако в памяти остались лишь немногие, которые радостно вспоминаются даже спустя много лет. 

Вероятно, именно таким стал образ Сумской для сериала «Бездельники».

На личной странице Ольги в Instagram появилась серия снимков из некогда популярного телесериала.

На фото актриса позирует в парике блондинки, невероятно яркой блузе, мини-юбке и высоких ботфортах.



Этот наряд когда-то считался очень стильным и сексуальным, но сейчас вызывает лишь улыбку на лицах поклонников актрисы.





Источник: lifestyle.com.ua

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