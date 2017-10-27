Ольга Сумская опубликовала необычные фото

Однако в памяти остались лишь немногие, которые радостно вспоминаются даже спустя много лет.





Вероятно, именно таким стал образ Сумской для сериала «Бездельники».





На личной странице Ольги в Instagram появилась серия снимков из некогда популярного телесериала.





На фото актриса позирует в парике блондинки, невероятно яркой блузе, мини-юбке и высоких ботфортах.













Этот наряд когда-то считался очень стильным и сексуальным, но сейчас вызывает лишь улыбку на лицах поклонников актрисы.























