Анна Седокова о разводе: Казалось, меня больше нет

При этом свой печальный пост певица сопроводила радостным фото с дочками Алиной и Моникой.
Я четко помню момент, когда разводилась. Казалось, меня больше нет, а есть только огромное красное распухшее от слез лицо. Я помню, что не понимала даже, как встать с кровати и сделать шаг за водой, не то что жить дальше. Я помню среди ночи из детской кроватки одно слово – МАМА. Я пообещала себе никогда не сдаваться. И я обещаю сейчас, я не сдамся! Потому что я МАМА!“ – написала Анна Седокова ( орфг.сохранена – прим.ред.)
Отметим, что певица была дважды замужем. Первый ее брак был с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, от которого она родила дочь Алину. Позже Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, которому родила дочь Монику. В апреле 2017 Седокова в третий раз стала мамой, родив возлюбленному по имени Артем сына Гектора.