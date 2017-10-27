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27 октября 17, 20:07
Анна Седокова о разводе: Казалось, меня больше нет
Анна Седокова
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Известная украинская певица Анна Седокова разоткровенничалась о личном.
Бывшая участница группы ВИА Гра, а ныне сольная исполнительница, которая сама воспитывает троих детей, поделилась воспоминаниями, которые пережила после развода. Отметим, что после какого именно развода артистка себя чувствовала настолько раздавленной, звезда не уточнила.

При этом свой печальный пост певица сопроводила радостным фото с дочками Алиной и Моникой.

Я четко помню момент, когда разводилась. Казалось, меня больше нет, а есть только огромное красное распухшее от слез лицо. Я помню, что не понимала даже, как встать с кровати и сделать шаг за водой, не то что жить дальше. Я помню среди ночи из детской кроватки одно слово – МАМА. Я пообещала себе никогда не сдаваться. И я обещаю сейчас, я не сдамся! Потому что я МАМА!“ – написала Анна Седокова ( орфг.сохранена – прим.ред.)


Фото, которое опубликовала Анна Седокова
Фото, которое опубликовала Анна Седокова  instagram.com/annasedokova

Отметим,  что певица была дважды замужем. Первый ее брак был с белорусским футболистом Валентином Белькевичем, от которого она родила дочь Алину. Позже Анна вышла замуж за бизнесмена Максима Чернявского, которому родила дочь Монику. В апреле 2017 Седокова в третий раз стала мамой, родив возлюбленному по имени Артем сына Гектора.


Источник: ivona

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