Гайтана впервые показала лицо дочери

Летом 2017 года украинская исполнительница Гайтана впервые стала мамой. 38-летняя артистка своему супругу, имя которого певица скрывает, родила дочку.

Счастливые родители назвали ребенка Сапфир-Николь. После рождения Гайтана оберегала дочь от интересующий глаз и не опубликовала в Сети фото, на которых видно лицо девочки.

Тем не менее, 27 октября, на страничке певицы в Instagramпоявился снимок, на котором запечатлена Сапфир-Николь запечатлена на кровати с большим бантом на голове. Отметим, что данном фото видно и личико девочки.

4 месяца счастья. Сапфир-Николь, спасибо, что ты выбрала нас. Я так долго ждала на встречу с тобой“. – подписала фото Гайтана.

Дочь Гайтаны instagram.com/gaitana_music





Читайте также: ПЕВИЦА ГАЙТАНА ВПЕРВЫЕ СТАЛА МАМОЙ



Источник: ivona

