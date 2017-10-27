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27 октября 17, 21:37
Гайтана впервые показала лицо дочери
Гайтана
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Популярная украинская певица Гайтана опубликовала милое фото своей дочки.

Летом 2017 года украинская исполнительница Гайтана впервые стала мамой. 38-летняя артистка своему супругу, имя которого певица скрывает, родила дочку.

Счастливые родители назвали ребенка Сапфир-Николь. После рождения Гайтана оберегала дочь от интересующий глаз и не опубликовала в Сети фото, на которых видно лицо девочки.

Тем не менее, 27 октября, на страничке певицы в Instagramпоявился снимок, на котором запечатлена Сапфир-Николь запечатлена на кровати с большим бантом на голове. Отметим, что данном фото видно и личико девочки.

4 месяца счастья. Сапфир-Николь, спасибо, что ты выбрала нас. Я так долго ждала на встречу с тобой“. – подписала фото Гайтана.


Дочь Гайтаны
Дочь Гайтаны  instagram.com/gaitana_music


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Источник: ivona

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