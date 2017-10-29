Х-фактор 8: Участников ждало испытание тренировочным лагерем

В девятом выпуске 184 участника, которые впечатлили судейскую четверку на кастингах вокального шоу Х-фактор (СТБ), отправились в суровый тренировочный лагерь.

Правда, среди счастливчиков, которые на прослушиваниях получили от судей минимум 3 “да“, оказался и человек, которому члены жюри вынесли вердикт “нет“. Константин Ермаков попросил помощи у ведущего проекта Андрея Беднякова, который помог ему вернутся на сцену конкурса.

Кроме того, уже первое испытание тренировочного лагеря для большинства из них стало путевкой домой, ведь члены жюри оставили всего 40 человек.

Х-фактор 8 Пресс-служба СТБ

А чтобы сделать выбор, судьи поделили участников на тройки. Задачей каждой тройки было подготовить общий номер и выступить с ним перед судейской четверкой. На подготовку у них – всего 3 часа.

Однако ответственность этого задания поняли далеко не все. Ведь некоторые участники эти 3 часа потратили на защиту личных амбиций и неоправданные эксперименты. А кто-то даже устроил вечеринку.

Те, кто все же смог преодолеть испытание в тройках, посоревновались между собой за место в судейских командах в традиционном конкурсе “стулья“. На этом этапе судьи узнали, какую именно категорию они повели за собой к победе на Х-факторе: наставником девушек стала Настя Каменских, парней – Дмитрий Шуров, коллективы достались Андрею Данилко, а те, кому за 30, – Олегу Виннику.

“Наши судьи не знали, какая категория им попадется. Для них это был такой же сюрприз, как и для наших участников“, – объясняет ведущий шоу Андрей Бедняков.

Далее судьи выбрали себе по 6 участников в команду. Неожиданно для всех Дмитрий Шуров пригласил в команду рэпера Владимир Елизаров, который ранее попал в категорию Олега Винника.

Отметим, что узнать, кто же попадет в проект в категории парней, можно будет узнать в следующем выпуске программы.





Источник: ivona

