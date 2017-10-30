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29 октября 17, 21:37
Оля Полякова угодила в больницу (ФОТО)
Оля Полякова
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Артистка опубликовала свое фото из медучреждения
Известная украинская певица Оля Полякова попала в больницу.
Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.



"Началась куча работы, начались болячки! Женщина работать не должна, она должна сиять", – написала Полякова, прикрепив свое фото из больницы.

"Берегите себя", "Олечка, сочувствую. Выздоравливайте скорее"; "Набирайтесь сил и сияйте для людей", – пишут в комментариях подписчики певицы.  

Напомним, 26 октября Суперблондинка дала третий концерт на бис на сцене Дворца "Украина" в рамках своего масштабного гастрольного тура по городам Украины.
Со своим шоу "На бис" Полякова установила личный рекорд, дав 66 концерта в рамках одного концертного тура, выступая во многих городах по два раза за день, осчастливив более 80 тысяч зрителей с разных уголков Украины. 

Как и прежде, режиссером концерта выступил Герман Ненов, а за хореографию отвечали Татьяна Островерх, постановщик Фридрихштат Паласта (Берлин), а также продюсер и создатель культовой группы "Kazaky" Олег Жежель.
   

Источник: segodnya.ua
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