Оля Полякова угодила в больницу (ФОТО)

Известная украинская певица Оля Полякова попала в больницу.

Об этом артистка сообщила в своем Instagram-аккаунте.













"Началась куча работы, начались болячки! Женщина работать не должна, она должна сиять", – написала Полякова, прикрепив свое фото из больницы.





"Берегите себя", "Олечка, сочувствую. Выздоравливайте скорее"; "Набирайтесь сил и сияйте для людей", – пишут в комментариях подписчики певицы.





Напомним, 26 октября Суперблондинка дала третий концерт на бис на сцене Дворца "Украина" в рамках своего масштабного гастрольного тура по городам Украины.

Со своим шоу "На бис" Полякова установила личный рекорд, дав 66 концерта в рамках одного концертного тура, выступая во многих городах по два раза за день, осчастливив более 80 тысяч зрителей с разных уголков Украины.





Как и прежде, режиссером концерта выступил Герман Ненов, а за хореографию отвечали Татьяна Островерх, постановщик Фридрихштат Паласта (Берлин), а также продюсер и создатель культовой группы "Kazaky" Олег Жежель.



