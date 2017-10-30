Наталья Могилевская показалась в стильном наряде за 1800 грн

Певица Наталья Могилевская продемонстрировала стильный образ.





На странице в Instagram артистка опубликовала фото, на котором похвасталась модным нарядом от украинского бренда Must Have.





Наталья предстала в зеленом топе за 799 гривен, юбке из экокожи, стоимостью 999 гривен, и черном гольфе.





Подписчики отметили, что похудевшая певица выглядит прекрасно.





"Классный прикид", "Стильная", "Красивая и энергичная", "Худенькая такая. Красивая. И очень стильная", "Очень похорошела, расцвела", "Помолодела", "Наряд супер, очень стильно", "Выглядишь прекрасно", – комментируют пользователи.









Фото: Instagram

















Напомним, ради участия в "Танцы со звездами" Наталья Могилевская похудела на 25 килограмм. На помощь пришла система питания известного диетолога Натальи Самойленко. Главный принцип которой, по словам Могилевской "не быть голодной".





"Я говорю теперь всем, что похудеть, постоянно недоедая, невозможно. Нужно забыть понятие диета и быстрое похудение, забыть насилие над собой. Только здоровый и комфортный способ жизни и питания. Понемногу меняя свои привычки можно прийти к потрясающему результату. У меня плотный рацион, ем 4-5 раз в день и всегда сыта. Если я в Киеве, у меня с собой маленькая сумка-холодильник, а в ней – питание на весь день, за исключением завтрака и ужина – утром и вечером я ем дома. Основной принцип питания – углеводы с овощами и фруктами в первой половине дня, белки с овощами во второй. После обеда у меня жесткие правила, нарушать их нельзя. Без легких, спортивных нагрузок похудеть будет сложнее. Нужны регулярные легкие нагрузки. Прогулки 15-30 минут каждый день вполне достаточно. Но самое главное, благодаря постоянной работе над собой, – я полюбила себя. Такой, какая я есть. Это главный секрет хорошей формы для каждой женщины", – рассказала звезда.



