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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 октября 17, 09:36
Танці з зірками 2017: кто выиграл в шоу (ВИДЕО)
Танці з зірками 2017
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В воскресенье, 29 октября, на канале 1+1 состоялся финал легендарного обновленного проекта Танці з зірками 2017.
Какая пара победила в шоу.

В десятом выпуске обновленного танцевального шоу Танці з зірками 2017, по результатам баллов зрительского голосования победили Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко.

На место в финале претендовали Алена Шоптенко и Ахтем Сеитаблаев, а также Надя Дорофеева и Женя Кот.

“Я пришла на проект, чтобы доказать, что невозможное возможно! Вера в себя – это то же самое, что вера в Бога! И эта вера дана каждому из нас“, – отметила Наталья Могилевская в своей победоносной речи и встала на колени перед своим партнером Игорем Кузьменко, заявив, что именно благодаря ему их пара победила в шоу.

Смотрите видео танца Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко в финале проекта:


Источник: ivona
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