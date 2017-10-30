Танці з зірками 2017: кто выиграл в шоу (ВИДЕО)

Какая пара победила в шоу.





В десятом выпуске обновленного танцевального шоу Танці з зірками 2017, по результатам баллов зрительского голосования победили Наталья Могилевская и Игорь Кузьменко.





На место в финале претендовали Алена Шоптенко и Ахтем Сеитаблаев, а также Надя Дорофеева и Женя Кот.





“Я пришла на проект, чтобы доказать, что невозможное возможно! Вера в себя – это то же самое, что вера в Бога! И эта вера дана каждому из нас“, – отметила Наталья Могилевская в своей победоносной речи и встала на колени перед своим партнером Игорем Кузьменко, заявив, что именно благодаря ему их пара победила в шоу.





Смотрите видео танца Натальи Могилевской и Игоря Кузьменко в финале проекта:



