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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
30 октября 17, 21:25
Бывшая жена Потапа рассекретила любимую женщину MONATIK
Ирина Демичева с мужем MONATIK
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Наконец-то поклонники смогли увидеть таинственную супругу украинского артиста Дмитрия Монатика (MONATIK).
Кто является женой MONATIK и как она выглядит поклонники узнали благодаря экс-супруге Потапа Ирине Горовой.

Именно она раскрыла личность любимой женщины артиста в своем Instagram.

Горовая прокомментировала последний концерт MONATIK в Киеве, отметив, что это была заслуга его любимой, Ирины Демичевой.


Пост Ирины Горовой instagram.com/gorovaya_irina

К слову, Ирина является директором своего мужа.


Ирина Демичева instagram.com/irinademicheva

Фото Ирины сразу вызвали ажиотаж в социальных сетях, ведь 31-летний  MONATIK не любит делиться подробностями личной жизни. 

Смотрите фото с женой MONATIK Ириной Демичевой

Как ранее сообщалось, Могилевская, Дорофеева и Каменских зажгли на концерте MONATIK.

Источник: ivona.bigmir.net
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