Бывшая жена Потапа рассекретила любимую женщину MONATIK

Кто является женой MONATIK и как она выглядит поклонники узнали благодаря экс-супруге Потапа Ирине Горовой.





Именно она раскрыла личность любимой женщины артиста в своем Instagram.





Горовая прокомментировала последний концерт MONATIK в Киеве, отметив, что это была заслуга его любимой, Ирины Демичевой.









Пост Ирины Горовой instagram.com/gorovaya_irina





К слову, Ирина является директором своего мужа.









Ирина Демичева instagram.com/irinademicheva





Фото Ирины сразу вызвали ажиотаж в социальных сетях, ведь 31-летний MONATIK не любит делиться подробностями личной жизни.





Смотрите фото с женой MONATIK Ириной Демичевой





Как ранее сообщалось, Могилевская, Дорофеева и Каменских зажгли на концерте MONATIK.



