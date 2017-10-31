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Новости Шоу-Бизнеса
31 октября 17, 19:04
Дженнифер Лопес с любимым снялись для журнала (ФОТО)
Дженнифер Лопес и Алекс Родригес
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Певица Дженнифер Лопес и ее бойфренд спортсмен Алекс Родригес украсили обложку декабрьского номера журнала Vanity Fair и дали первое совместное интервью.

По словам Алекса, они с Дженнифер как близнецы: "Мы оба Львы, оба из Нью-Йорка, мы латиноамериканцы ... Могу перечислять еще долго".

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Родригес также признался, что считает Лопес образцом в плане здоровья и красоты.

"Она очень редко пьет алкоголь, пытается спать не менее восьми часов. Все это помогает ей оставаться такой красивой", – говорит Алекс.


Стоит отметить, что 48-летняя звезда действительно поддерживает прекрасную форму и при каждом удобном случае демонстрирует спортивную фигуру.

Дженнифер же рассказала в интервью, что больше всего ее поражает в любимом то, как он умеет проявлять силу воли в работе над собой.

"Самая сложная вещь в жизни – не терять себя, доказывать, какой ты на самом деле. Это я больше всегоиценю и люблю в Алекси. Его ничто не может сломать. С каждой неудачей он становится только сильнее", – сказала певица.

Напомним, Лопес и Родригес вместе уже почти восемь месяцев. Ходят слухи, что 48-летняя певица и 42-летний бейсболист вскоре сыграют свадьбу. Влюбленные уже сделали для этого первый шаг: они съехались и живут вместе.



По словам самой Дженнифер, Алекс делает ее лучше: "Я чувствую, что стала ярче сиять. Я стала лучше как человек, как дочь, как мать и как партнер. Я хочу быть лучше, и мне это нравится".

Источник: 24 Канал
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