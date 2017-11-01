Подробности ухода Регины Тодоренко из шоу "Орел и решка"

Каждое новое путешествие требовало от нее серьезного преодоления себя. Все началось с кругосветного путешествия, в котором Регина побывала в 2016 году. Тогда Тодоренко целых восемь месяцев не имела возможности оказаться рядом с семьей. Разумеется, она была на связи с любимыми, но невозможность обнять маму или подруг выбивала Регину из колеи.
Всего за свою карьеру ведущей программы о путешествиях Тодоренко побывала в более чем 100 странах. Часто, чтобы добраться до пункта назначения, ведущая и съемочная группа преодолевали сложнейшие маршруты. Постоянный недосып сказывался на нервной системе Тодоренко, которая в конечном итоге приняла решение покинуть телепроект.
На днях Тодоренко намекнула поклонникам, что готовится к серьезным переменам в жизни.
«Вы никогда не задумывались о том, что занимаете чье-то место? А ведь кто-то наверняка душу бы продал, чтобы быть там, где сейчас находитесь вы; кто-то бы отдавался полностью любимому делу! И вы наверняка любите свою работу и знаете, что выполняете ее хорошо, но уже без былого энтузиазма, без искры в глазах, а ведь так хочется выжать максимум, вдавить педаль в пол… А мысли ваши уже совсем далеко, они жаждут новых педалей, нового автопрома, чтобы двигаться в другом направлении, еще быстрее, и чтобы риски больше , и чтобы ставки выше!» — поделилась недавно Регина.
Источник: lifestyle.com.ua