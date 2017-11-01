Подробности ухода Регины Тодоренко из шоу "Орел и решка"

Всего за свою карьеру ведущей программы о путешествиях Тодоренко побывала в более чем 100 странах. Часто, чтобы добраться до пункта назначения, ведущая и съемочная группа преодолевали сложнейшие маршруты. Постоянный недосып сказывался на нервной системе Тодоренко, которая в конечном итоге приняла решение покинуть телепроект.

На днях Тодоренко намекнула поклонникам, что готовится к серьезным переменам в жизни.