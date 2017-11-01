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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
31 октября 17, 21:05
Подробности ухода Регины Тодоренко из шоу "Орел и решка"
Тодоренко
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К уходу из шоу «Орел или решка» Регину Тодоренко подтолкнул тяжелый период в жизни — ведущая серьезно страдала от частых разлук с родными.

Каждое новое путешествие требовало от нее  серьезного преодоления себя. Все началось с кругосветного путешествия, в котором Регина побывала в 2016 году. Тогда Тодоренко целых восемь месяцев не имела возможности оказаться рядом с семьей. Разумеется, она была на связи с любимыми, но невозможность обнять маму или подруг выбивала Регину из колеи.

Всего за свою карьеру ведущей программы о путешествиях Тодоренко побывала в более чем 100 странах. Часто, чтобы добраться до пункта назначения, ведущая и съемочная группа преодолевали сложнейшие маршруты. Постоянный недосып сказывался на нервной системе Тодоренко, которая в конечном итоге приняла решение покинуть телепроект.

На днях Тодоренко намекнула поклонникам, что готовится к серьезным переменам в жизни.

«Вы никогда не задумывались о том, что занимаете чье-то место? А ведь кто-то наверняка душу бы продал, чтобы быть там, где сейчас находитесь вы; кто-то бы отдавался полностью любимому делу! И вы наверняка любите свою работу и знаете, что выполняете ее хорошо, но уже без былого энтузиазма, без искры в глазах, а ведь так хочется выжать максимум, вдавить педаль в пол… А мысли ваши уже совсем далеко, они жаждут новых педалей, нового автопрома, чтобы двигаться в другом направлении, еще быстрее, и чтобы риски больше , и чтобы ставки выше!» — поделилась недавно Регина.

Источник: lifestyle.com.ua

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