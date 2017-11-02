Принц Гарри и Меган Маркл оказались родственниками

В сети появилась неожиданная информация о том, что принц Гарри и его девушка Меган Маркл приходятся друг другу дальними родственниками. Эксперты по генеалогии утверждают, что тщательно изучили семейное дерево принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл.

Оказалось, что Гарри и Меган связаны общими предками королевы Великобритании Елизаветы I, которые жили еще в 15 веке. Ключевой фигурой в родословной стал Ральф Боуз, живший в XV веке и занимавший пост верховного шерифа графства Дарем. Внучка Ральфа Боуза Бриджит вышла замуж за Джона Хасси, и уже их внук, Кристофер Хасси, перебрался в Америку в 1632 году. С Кристофера и началась американская история семьи Меган Маркл.









А вот родословная принца Гарри берет начало с наследников родного брата Ральфа Боуза. Его дочь в 1767 году стала женой графа Стратмора — Кингхорна Джона Лайона. Через пять поколений их потомок Элизабет Боуз-Лайон вышла замуж за короля Георга VI. В 1926 году у них родилась дочь - королева Елизавета II, правящая монархиня и бабушка принца Гарри.

Источник: ivona

