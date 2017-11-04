Арнольд Шварцнеггер сожалеет о расставании с женой

Недавно Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер удивили всех, появившись на светском мероприятии всей семьей. Видимо спустя шесть лет у экс-супругов наладилось общение, чему актер очень рад.





По словам актера, он скучает по Марии и тем временам, когда они были вместе. В одном из интервью Арнольд обмолвился, что сейчас он раскаивается в своем поступке, разрушившем 25-летний брак, и считает, что эта была главная ошибка в его жизни: "Я не долго думая, могу с уверенностью сказать, что это был самый крупный провал".

Кроме того экс-губернатор Калифорнии добавил, что они с Марией так и не завершили бракоразводный процесс.







Арнольд Шварцнеггер с бывшей женой и детьми. Фото: AFP





Напомним, в 2011 году, после 25 лет брака, Арнольд признался, что на протяжении десяти лет у него была связь с домработницей Милдред Баэна, и она родила от актера ребенка. Причем внебрачный сын Шварценеггера Джозеф всего на пять дней старше младшего сына Марии и Арнольда — Кристофера Саргента.







