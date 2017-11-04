Леонардо Ди Каприо и украинка: новая пассия или друг (ВИДЕО)

Недавно СМИ писали о том, что у Леонардо Ди Каприо новая пассия. Появились фотографии Лео вместе с девушкой. Они гуляли в Нью-Йорке, мило беседовали и флиртовали. Далее это общение продолжилось на благотворительном аукционе, которые устроили Леонардо и князь Монако, говорится в сюжете телеканала "Украина".

Гадали долго, пока в модельных кругах не узнали украинскую красавицу Алину Байкову. Но как провинциалка попал в Голливуд? Неужели она станет очередной жертвой бабника-Ди Каприо?

Девушка родом из Кропивницкого. Она работала в самом начале своей карьеры в ресторане на окраине города.

"У нас она работала на должности официанта, немного работала администратором. Она хорошо справлялась со своей работой", – говорит Наталья Смирнова, заведующая производства ресторана.

О том, как Алина начала работать в ресторане рассказал ее друг Вадим Шияновский, ведь ни Алина, ни ее близкие на связь не выходят.

"Семья не из тех, кто имеет большие деньги, чтобы где-то устроить в престижном университете на конкретную специальность. Она работала ночью. После школы еще где-то подрабатывала", – рассказал Вадим.

Быть моделью Алина не планировала, пока не встретилась с модельером, которая шила новую рабочую форму.

"Когда мы пришли на примерку, директор ателье, которая наблюдала за подгонкой одежды, попросила меня пройтись в новой форме. Она спросила:"Ты хочешь стать моделью?". Оказалось, что кроме ателье у нее еще было модельное агенство", – писала сама Алина.

Алина не верила в это, но родные настояли попробовать.

"На тот момент она была противником всего этого, мол модельное агенство – это типа проституции. Но родители и друзья поддерживали ее, старались уговорить. Но девушка отказалось. А уже через время на дискотеке к ней подошла девушка и спросила не модель ли она и попросила прийти в модельную школу.

"Верю в судьбу. Если что-то случается дважды, то это не просто так. Поэтому пошла в модельную школу. Где с меня единственной не брали денег", – говорила Алина.

"Алина пришла высокая, красивая, яркая. С неординарной внешностью. Всегда знающая, чего она хочет и всегда видит цели и достигает их", – рассказал директор модельного агенства Александр Працков.

Дальше начались командировки в столицу, потом – в Китай. После этого она окончательно влюбилась в модельный бизнес. Потом карьера пошла вверх – Лондон, Милан, Париж. Работы стало все больше – иногда по два перелета в день. И Байкова решила переехать в Нью-Йорк.

А вот с Леонард Ди Каприо они просто близкие друзья.

"Почему с друзьями нельзя просто пройтись по улице? Они просто друзья", – сказал Вадим Шияновский.





Однако, Алина подходит под все критерии Лео.

"Мне нравятся обычные женщины. Те, которых видишь каждый день на улице: студентки, официантки. Очень часто я прихожу на вечеринки с девушками, с которыми просто дружу. Если ты идешь с девушкой, это не означает, что ты обязан с ней переспать. Женится не собираюсь, но все возможно", – говорил как-то Лео.

Источник: segodnya.ua