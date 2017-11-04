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4 ноября 17, 01:26
Леонардо Ди Каприо и украинка: новая пассия или друг (ВИДЕО)
Леонардо Ди Каприо и Алина Байкова.
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Девушка родом из Кропивницкого начинала свою карьеру в ресторане

Недавно СМИ писали о том, что у Леонардо Ди Каприо новая пассия. Появились фотографии Лео вместе с девушкой. 

Они гуляли в Нью-Йорке, мило беседовали и флиртовали. Далее это общение продолжилось на благотворительном аукционе, которые устроили Леонардо и князь Монако, говорится в сюжете телеканала "Украина".


Гадали долго, пока в модельных кругах не узнали украинскую красавицу Алину Байкову. Но как провинциалка попал в Голливуд? Неужели она станет очередной жертвой бабника-Ди Каприо?

Девушка родом из Кропивницкого. Она работала в самом начале своей карьеры в ресторане на окраине города. 

    "У нас она работала на должности официанта, немного работала администратором. Она хорошо справлялась со своей работой", – говорит Наталья Смирнова, заведующая производства ресторана. 

    О том, как Алина начала работать в ресторане рассказал ее друг Вадим Шияновский, ведь ни Алина, ни ее близкие на связь не выходят. 

    "Семья не из тех, кто имеет большие деньги, чтобы где-то устроить в престижном университете на конкретную специальность. Она работала ночью. После школы еще где-то подрабатывала", – рассказал Вадим.

    Быть моделью Алина не планировала, пока не встретилась с модельером, которая шила новую рабочую форму. 

    "Когда мы пришли на примерку, директор ателье, которая наблюдала за подгонкой одежды, попросила меня пройтись в новой форме. Она спросила:"Ты хочешь стать моделью?". Оказалось, что кроме ателье у нее еще было модельное агенство", – писала сама Алина.

    Алина не верила в это, но родные настояли попробовать.

    "На тот момент она была противником всего этого, мол модельное агенство – это типа проституции. Но родители и друзья поддерживали ее, старались уговорить. Но девушка отказалось. А уже через время на дискотеке к ней подошла девушка и спросила не модель ли она и попросила прийти в модельную школу.

    "Верю в судьбу. Если что-то случается дважды, то это не просто так. Поэтому пошла в модельную школу. Где с меня единственной не брали денег", – говорила Алина.

    "Алина пришла высокая, красивая, яркая. С неординарной внешностью. Всегда знающая, чего она хочет и всегда видит цели и достигает их", – рассказал директор модельного агенства Александр Працков.

     Дальше начались командировки в столицу, потом – в Китай. После этого она окончательно влюбилась в модельный бизнес. Потом карьера пошла вверх – Лондон, Милан, Париж. Работы стало все больше – иногда по два перелета в день. И Байкова решила переехать в Нью-Йорк. 

    А вот с Леонард Ди Каприо они просто близкие друзья.

    "Почему с друзьями нельзя просто пройтись по улице? Они просто друзья", – сказал Вадим Шияновский.


    Однако, Алина подходит под все критерии Лео.

    "Мне нравятся обычные женщины. Те, которых видишь каждый день на улице: студентки, официантки. Очень часто я прихожу на вечеринки с девушками, с которыми просто дружу. Если ты идешь с девушкой, это не означает, что ты обязан с ней переспать. Женится не собираюсь, но все возможно", – говорил как-то Лео.

    Источник: segodnya.ua 
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