Настя Каменских готовит сюрприз для поклонников "Х-Фактор"

11 ноября в эфире СТБ стартуют прямые эфиры шоу “Х-фактор“. Традиционно первый прямой эфир своим выступлением украшают самые успешные исполнители, чьи песни регулярно занимают верхние строчки хит-парадов. В следующую субботу на сцену “Х-фактора“ выйдет Настя Каменских. Это будет первое live-выступление певицы и члена жюри шоу в рамках собственного сольного проекта NK.

Артистка предстанет перед поклонниками в совершенно новом образе и другом творческом амплуа, которое всецело отображает ее принципы: смотреть в будущее, быть на волне современных тенденций, задавать ритм, взрывать танцполы сумасшедшей энергетикой и дарить музыку, которая не знает границ:

Х-фактор - это шоу, которое впечатляет разнообразием талантов. И я очень рада, что мое первое живое выступление как NK состоится именно на этой сцене. Мы с командой проекта придумали невероятно технологичный и зрелищный номер, который обязательно впечатлит зрителей. Я обещаю, что новая Настя будет удивлять поклонников, и я это сделаю уже на первом прямом эфире нашего шоу!





По словам креативного продюсера шоу “Х-фактор“ Александра Братковского, номер для Насти Каменских разрабатывался совместно командами певицы и проекта.

К слову, ведущим шоу будет Андрей Бедняков. А само шоу смотрите на телеканале СТБ по субботам в 19:00.