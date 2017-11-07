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Шоу-бизнес
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6 ноября 17, 19:47
Нина Матвиенко снялась в "интересной" фотосессии - ФОТО
Нина Матвиенко
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Народная артистка Украины Нина Матвиенко сдела себе подарок на 70-летие, снявшись в стильной фотосессии для издания JS.

По словам артистки, она так хорошо выглядит, поскольку очень счастливая женщина. 

"Чтобы быть счастливым, нужно научиться прощать. Если тебе сделали плохо, навредили – отпусти. От того, что будешь держать обиду внутри, хуже будет только тебе", - отметила Матвиенко.

Также звезда рассказала, что очень любит свои длинные волосы и не планирует их обрезать. При этом она добавила, что особо спортом не занималась, однако всегда много работала. Таким образом, вместо фитнеса у нее были постоянные репетиции, гастроли и концерты.

"У меня в семье все женщины имеют красивую от природы кожу и сильные волосы", – рассказала Матвиенко.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", голос, покоривший миллионы сердец, примет участие в музыкальном шоу – "Битва оркестров" в "Октябрьском дворце". На сцену вместе Ниной Митрофановной выйдут два оркестра – Национальный академический оркестр народных инструментов "НАОНИ" под руководством Виктора Гуцала (музыканты открывали в этом году конкурс "Евровидения") и государственный академический эстрадно-симфонический оркестр "ДАЕСО".
URA-Inform
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