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Шоу-бизнес
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6 ноября 17, 20:50
Ирина Шейк впервые появилась на публике с дочерью (ВИДЕО)
Шейк
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Ирина Шейк и Брэдли Купер долгое время скрывали свою дочь от публики.

Ирина Шейк в марте 2017 года стала мамой. Она родила своего первенца возлюбленному Брэдли Куперу. Дочь получила имя Лея.

Звездные родители долго скрывали дочь от прессы и публики. Фотографам не удавлось даже заснять Шейк и Купера с девочкой на руках, чтоб было видно лицо.

Теперь же в Сети появилось видео, на котором Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют с дочерью. Понятное дело, что знаменитости не скрывали лицо своей дочери, но журналисты решили, что пока не имеют право показывать лицо дочери Шейк и Купера.

Тем не менее видео с полным составом семейства Шейк стало очень популярным в Сети.

Фотографы засняли семью Шейк во время прогулки по Нью-Йорку.

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