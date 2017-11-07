Ирина Шейк впервые появилась на публике с дочерью (ВИДЕО)

Ирина Шейк в марте 2017 года стала мамой. Она родила своего первенца возлюбленному Брэдли Куперу. Дочь получила имя Лея.





Звездные родители долго скрывали дочь от прессы и публики. Фотографам не удавлось даже заснять Шейк и Купера с девочкой на руках, чтоб было видно лицо.





Теперь же в Сети появилось видео, на котором Ирина Шейк и Брэдли Купер гуляют с дочерью. Понятное дело, что знаменитости не скрывали лицо своей дочери, но журналисты решили, что пока не имеют право показывать лицо дочери Шейк и Купера.





Тем не менее видео с полным составом семейства Шейк стало очень популярным в Сети.





Фотографы засняли семью Шейк во время прогулки по Нью-Йорку.