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Шоу-бизнес
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7 ноября 17, 11:42
Грудь Бритни Спирс "выпрыгнула" из топа во время концерта
Бритни Спирс.
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Спирс попала в неловкое положение прямо во время своего выступления
1 ноября в Лас-Вегасе прошел концерт Бритни Спирс. Во время концерта с Бритни произошел конфуз.

Во время шоу поп-дива очень активно двигалась на сцене, из-за чего ее объемный бюст вырвался наружу из откровенного концертного костюма.

Бритни даже не замечала, что "светит" полуобнаженной грудью прямо перед многочисленными зрителями.



Напомним, 35-летняя Бритни Спирс потеряла голову от любви к своему молодому бойфренду Сэму Асгари, с которым она встречается около года. Как утверждают СМИ, она содержит 23-летнего Сэма и оплачивает все его нередко дорогостоящие прихоти. 

Сэм, фитнесс-тренер по профессии, задумал обзавестись собственным спортзалом. Он убедил Спирс, чтобы она его купила, с тем, чтобы Асгари мог там работать с VIP-клиентами. Таких клиентов у Сэма пока нет, но он надеется обзавестись ими — благодаря знакомствам Спирс в мире знаменитостей.

Спирс познакомилась с Сэмом на съемках своего  музыкального видео Slumber Party. 


Источник: segodnya.ua/
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