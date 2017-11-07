Грудь Бритни Спирс "выпрыгнула" из топа во время концерта

1 ноября в Лас-Вегасе прошел концерт Бритни Спирс. Во время концерта с Бритни произошел конфуз.





Во время шоу поп-дива очень активно двигалась на сцене, из-за чего ее объемный бюст вырвался наружу из откровенного концертного костюма.





Бритни даже не замечала, что "светит" полуобнаженной грудью прямо перед многочисленными зрителями.













Напомним, 35-летняя Бритни Спирс потеряла голову от любви к своему молодому бойфренду Сэму Асгари, с которым она встречается около года. Как утверждают СМИ, она содержит 23-летнего Сэма и оплачивает все его нередко дорогостоящие прихоти.





Сэм, фитнесс-тренер по профессии, задумал обзавестись собственным спортзалом. Он убедил Спирс, чтобы она его купила, с тем, чтобы Асгари мог там работать с VIP-клиентами. Таких клиентов у Сэма пока нет, но он надеется обзавестись ими — благодаря знакомствам Спирс в мире знаменитостей.





Спирс познакомилась с Сэмом на съемках своего музыкального видео Slumber Party.