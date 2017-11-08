Обнаженная Настя Каменских снялась для мужского журнала

Настя Каменских украсила обложку журнала XXL
Настя украсила обложку ноябрьского номера, где предстала в образе горячей кубинки. Каменских приняла участие в откровенной фотосессии.
Она согласилась позировать как в откровенных и провокационных нарядах, так и полностью обнаженной - на одной из фото полностью голая Настя Каменских прикрылась лишь цветком.
Настя Каменских позировала в провокационных нарядах для откровенной фотосессии
Звезда продемонстрировала постройневшую фигуру в этой откровенной фотосесии. Дальнейшее выступления Настя Каменских продолжит под псевдонимом NK.
Смотреть откровенные фото Настя Каменских для XXL: