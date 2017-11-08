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7 ноября 17, 22:39
Обнаженная Настя Каменских снялась для мужского журнала
Настя Каменских
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Настя Каменских снялась в откровенной фотосессии

Настя Каменских украсила обложку ноябрьского выпуска мужского журнала XXL и снялась для него в откровенной фотосессии. Каменских полностью обнажилась на страницах журнала.

Певица Настя Каменских, которая объявила о начале сольной карьеры и уже представила клип на композицию "Это моя ночь", полностью разделась для мужского журнала XXL.


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Настя Каменских украсила обложку журнала XXL

Настя украсила обложку ноябрьского номера, где предстала в образе горячей кубинки. Каменских приняла участие в откровенной фотосессии.

Она согласилась позировать как в откровенных и провокационных нарядах, так и полностью обнаженной - на одной из фото полностью голая Настя Каменских прикрылась лишь цветком.

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Настя Каменских позировала в провокационных нарядах для откровенной фотосессии

Звезда продемонстрировала постройневшую фигуру в этой откровенной фотосесии. Дальнейшее выступления Настя Каменских продолжит под псевдонимом NK.

Смотреть откровенные фото Настя Каменских для XXL:

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Источник: beztabu.net
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