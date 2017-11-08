Дочь Майкла Джексона хочет стать образцом для подражания

Дочери Майкла Джексона Пэрис уже 19 лет.





Девушка дала откровенное интервью изданию Stellar, в котором рассказала, что хочет стать образцом для подражания.





Пэрис призналась, что сейчас старается все больше времени уделять благотворительности. Например, она помогает семьям, пострадавшим от урагана в Пуэрто-Рико.

"Я бы хотела стать образцом для подражания, на который смотрят родители вместе со своими детьми. Разумеется, я не идеальна, но думаю, это важно показать другим, что у меня есть изюминка, как и у всех других. Я такой же человек, как и все вокруг, и считаю это важным", — поделилась Пэрис в интервью.





Девушка заявила, что раньше ненавидела себя и свое тело, но сейчас все изменилось и она гордится собой.





Напомним, сын короля поп-музыки Майкла Джексона, который умер в 2009 году, рассказал о себе и своем знаменитом отце в интервью ABC News. По словам 20-летнего Принца Майкла Джексона, в детстве отец всегда говорил, что для него не важно, чем будут заниматься его дети, главное, чтобы они были счастливы и были лучшими в выбранной области, даже если решат стать школьными смотрителями.



