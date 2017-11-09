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8 ноября 17, 19:02
Дочь великой Гурченко умерла в подъезде дома (фото)
Гурченко
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Дочь народной артистки СССР Людмилы Гурченко Мария Королева ушла из жизни на 59-м году жизни.

Об этом в среду, восьмого ноября, сообщило Starhit.

Последние несколько дней перед смертью Мария Королева чувствовала себя нехорошо и хотела сходить к врачу. Однако у женщины не получилось дойти до поликлиники, ей стало плохо прямо в подъезде. Тело обнаружила ее дочь, вызвавшая скорую помощь, но врачи констатировали смерть женщины.


Королева — единственная дочь Гурченко от второго брака с историком Борисом Андроникашвили.

Отмечается, что Королева работала медсестрой в онкологической больнице, участвовала в многочисленных телепередачах и давала интервью, в которых рассказывала о своей матери. Известно также, что один из ее сыновей умер в возрасте 16 лет от передозировки.


Напомним, в 1993 году между Королевой и Гурченко начался конфликт после того, как мать актрисы завещала свою квартиру внучке, а не дочери. После смерти Гурченко в 2011 году тяжба продолжалась между Марией и ее отчимом Сергеем Сениным.

Как сообщалось, в Лос-Анджелесе в возрасте 89 лет умер известный актер театра и кино Роберт Гийом. Родственники артиста сообщают, что причиной смерти актера стала продолжительная борьба с раком.
URA-Inform
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