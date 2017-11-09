Elle наградил звезд - главных героев уходящего года (ФОТО)

В частности, удостоились этой награды: Маша Ефросинина, Дима Монатик, Ирина Данилевская, Анастасия Масюткина, Елизавета Скичко-Юрушева, Андре Тан, Елена Буренина и Наталья Листопад.

Кстати, впервые в этом году награды получили мужчины - победителем Elle Man Awards 2017 стал Алан Бадоев, также были отмечены Данила Подольский и Дмитрий Верховецкий.

"Фотограф года" – Денис Маноха, автор фотосессий для журнала Elle Украина. "Модель года" – Дарья Хлыстун.

"Герой светской хроники" – Андре Тан.

"Певец года" – Дмитрий Монатик.

"Дизайнер года" – украинский дизайнер Елена Буренина. "Style Influencer" – Анастасия Масюткина, автор и основатель бренда eatdresstravel.com

"Персональный стиль" – Маша Ефросинина, телеведущая, актриса, основатель и идейный вдохновитель благотворительного проекта Charity Weekend.

Добавим, что церемония Elle Style Awards прошла в одном из павильонов киностудии имени Довженко.

Напомним, как сообщалось, известная актриса Натали Портман выиграла израильскую премию "Генезис", также известную как "еврейская Нобелевская премия".