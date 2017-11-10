Скончался известный юморист Михаил Задорнов

Известный российский юморист Михаил Задорнов умер в связи с тяжелой болезнью на 70-м году жизни.





Об этом сообщают "Известия".





Отмечается, что сатирик и юморист был болен раком и в 2016 году даже был прооперирован. Как говорили близкие и родственники, биопсия даже помогла немного Задорнову, однако побороть смертельный недуг ему так и не удалось.





Как рассказывал актер и режиссер, народный артист РФ Сергей Никоненко, Задорнов, несмотря на борьбу с онкологией, часто злоупотреблял спиртными напитками. Он рассказал пару историй с ним.





Сам же сатирик 10 октября обратился к поклонникам, рассказав о своем состоянии здоровья. Он опроверг информацию, что якобы обращался за помощью к магам, чтобы избавиться от сильных болей. Также он заверил, что его лечение в Германии было успешным.





Отметим, что Задорнов также отметился злостной шуткой о сбитом на Донбассе "Боинге-777". В частности, сатирик приписал официальному представителю Госдепа США Дженифер Псаки следующее объяснение трагедии: "Псаки выдала точно причины падения "Боинга" – малазийский "Боинг" упал, потому что был тяжелее воздуха". Зал реагирует хохотом. Кроме того, сатирик использует словосочетание "псакины дети" и добавляет: "Но америкосы тем не менее действуют на весь мир".

Задорнов родился в 1948 году в латвийской Юрмале. Он являлся Членом Союза писателей России. За свою жизнь он написал более десяти книг в жанре лирических и сатирических рассказов, путевых заметок, очерков. Он был лауреатом премий "Золотой теленок", "Овация".







