На смерть Задорнова соцсети ответили злорадством

Смерть российского сатирика стала серьезным раздражителем для соцсетей
Смерть известного российского сатирика Михаила Задорнова, о которой стало известно 10 ноября, разделила соцсети на противоположные лагеря: одни пользователи выражают свои соболезнования и грусть, а другие – делятся злыми шутками и злорадством.
Представляем наиболее показательные комментарии.
Напомним, причиной смерти комика стало онкологическое заболевание, от которого он лечился длительное время, в том числе на территории Евросоюза. По неподтвержденной информации, у Задорнова был рак мозга.
Так, на личной странице сатирика появилось множество соболезнований, люди выражают свою грусть в связи со смертью "великого русского человека", который "выполнил миссию".
Представители другого лагеря выражают откровенную радость в связи со смертью россиянина, который не раз пренебрежительно отзывался об Украине и украинцах.