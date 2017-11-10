На смерть Задорнова соцсети ответили злорадством

Смерть российского сатирика стала серьезным раздражителем для соцсетей

Смерть известного российского сатирика Михаила Задорнова, о которой стало известно 10 ноября, разделила соцсети на противоположные лагеря: одни пользователи выражают свои соболезнования и грусть, а другие – делятся злыми шутками и злорадством.

Представляем наиболее показательные комментарии.

Напомним, причиной смерти комика стало онкологическое заболевание, от которого он лечился длительное время, в том числе на территории Евросоюза. По неподтвержденной информации, у Задорнова был рак мозга.

Так, на личной странице сатирика появилось множество соболезнований, люди выражают свою грусть в связи со смертью "великого русского человека", который "выполнил миссию".

Представители другого лагеря выражают откровенную радость в связи со смертью россиянина, который не раз пренебрежительно отзывался об Украине и украинцах.









Как рассказывал актер и режиссер, народный артист РФ Сергей Никоненко, Задорнов, несмотря на борьбу с онкологией, часто злоупотреблял спиртными напитками. Он рассказал пару историй с ним.





Сам же сатирик 10 октября обратился к поклонникам, рассказав о своем состоянии здоровья. Он опроверг информацию, что якобы обращался за помощью к магам, чтобы избавиться от сильных болей. Также он заверил, что его лечение в Германии было успешным.



