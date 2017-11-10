Кейт Миддлтон — одна из самых стильных монарших особ современности. В идеальном образе супруги принца Уильяма была обнаружена интересная составляющая, которая вот уже многие годы привлекает внимание поклонников королевской семьи, — Кейт никогда не появляется на публике с ярким маникюром.

Цветовая гамма, силуэт и длина наряда — вот лишь самые очевидные пункты, исходя из которых складывается гардероб Елизаветы II и других членов правящей семьи. Впрочем, Кейт Миддлтон с завидной регулярностью отступает от предписанных норм королевского этикета, неизменно выбирая между стилем и следованием строгим правилам первое.





Однако подобные "нарушения" касаются только гардероба. При выборе укладки и макияжа Кейт не допускает серьезных отклонений от прописанных нормативов. То же самое касается и маникюра — нет ни одной доступной фотографии, на которойгерцогиня Кембриджская была бы запечатлена с ярким лаком. Как правило, супруга принца Уильяма отдает предпочтение прозрачным покрытиям, которые не бросаются в глаза и прекрасно подходят под любой наряд, пишет elle.ru.