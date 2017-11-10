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Фото: AFP

В королевском протоколе четко зафиксирована не только цветовая гамма лаков для ногтей, но и их длина. Например, в вопросе формы Кейт редко изменяет "мягкому квадрату" длиной не более 1-2 мм. Наращенные и слишком длинные ногти не соответствуют нормам этикета, принятым в правящей семье.

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">Фото: AFP

Еще чаще прозрачного и пастельного лака Кейт выбирает его полное отсутствие. Руки герцогини всегда выглядят ухоженными, однако на ногтях очень часто совершенно нет никакого покрытия. Во многом это обусловлено тем, что она много времени лично проводит с детьми, принимая участие во всех их дневных активностях. Кроме того, в расписании супруги Уильяма несколько часов в неделю отведено садоводству — Кейт любит проводить время в оранжереях Букингемского дворца. Если присмотреться, иногда на руках монаршей особы можно разглядеть следы незначительных порезов, а также увидеть наклеенный лейкопластырь. 


segodnya.ua