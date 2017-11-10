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10 ноября 17, 19:05
Тина Кароль на сцене "Лиги смеха" в латексном платье
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Среди звездных участников второго полуфинала также будут ведущая Леся Никитюк и Позитив из "Время и Стекло"
Во втором полуфинале третьего сезона "Лиги смеха" будут участвовать три команды – "Загорецкая Л.С." (Львов), "Крупа" (Днепр) и "Стояновка" (Молдова). По условиям игры каждая сборная могла сама себе выбрать тему выступления в первом конкурсе. В рамках него молдаване, например, покажут, как выглядит румынское караоке, ребята из Днепра продемонстрируют первое беспилотное такси в Украине, а львовяне сделают из своего тренера Юрия Горбунова настоящего цыганского барона.



В театральном конкурсе по традиции будут задействованы звезды украинского шоу-бизнеса. Так, Тина Кароль на время станет участницей команды "Загорецкая Л.С.", а один из игроков прямо во время выступления даже сделает ей предложение руки и сердца. Как на это отреагирует Тина, увидим уже сегодня вечером. Кстати, на сцене певица появилась в обтягивающем латексном платье красного цвета, чем уже сорвала овации в зале, прежде чем даже начала шутить.



За команду "Крупа" будет играть участник "Время и Стекло" Алексей Завгородний, который поведает много интересных фактов о сотрудничестве с Потапом. Например, то, что он даже не знает условия контракта, который сам и подписал.



А вот за команду "Стояновка" сыграет телеведущая Леся Никитюк, которая, оказывается, является поклонницей "Лиги смеха". "Сижу я и смотрю по телевизору Летний Кубок "Лиги смеха", и тут мне звонят ребята из команды "Стояновка" и предлагают принять участие в их следующей игре. У меня – шок, но очень приятный, ведь эта моя одна из моих любимых команд в сезоне, – рассказала Леся. – Меня сразу пригласили приехать к ним на квартиру. Я говорю: "Еще чего", а потом оказалось, что там у них проходят репетиции. В общем, я решила вспомнить молодость и поучаствовать".



Съемки же финала и зимнего кубка состоятся уже через неделю –  16 и 18 ноября в Международном центре культуры и искусств (Октябрьский дворец).

    
Источник: segodnya.ua
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