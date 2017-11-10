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10 ноября 17, 19:15
Врач о смерти Михаила Задорнова: "Это просто судьба"
Задорнов
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Задорнов долго скрывал, что с ним происходит
Сегодня стало известно о смерти знаменитого писателя-сатирика Михаила Задорнова. Юморист скончался на 70-м году жизни. Задорнов долго скрывал, что с ним происходит, но в октябре прошлого года все же признался: у него рак.

Врачи обнаружили болезнь, когда она была уже на последней стадии. Год Михаил Задорнов боролся за жизнь: ему сделали операцию по удалению опухоли головного мозга, он прошел курс химиотерапии. Как рассказал врач-невролог, опухоли центральной нервной системы, опухоли головы, особенно те, которые находятся в области черепа, очень трудно поддаются диагностике, пишет life.ru.

"Бывают случаи, когда опухоль "висит" годами, а потом в один прекрасный день вырастает в три раза, и человек может умереть", — добавил он. "Скорее всего, у Михаила Задорнова была глиобластома — это наиболее агрессивная разновидность опухоли головного мозга. С ней в среднем живут от девяти месяцев до года", — говорит хирург-онколог.

Как рассказал врач, злокачественные опухоли почти всегда на начальных стадиях протекают бессимптомно. Особенно — образования в головном мозге.
Онколог напомнил, у каких звезд была или есть эта же болезнь: у певицы Жанны Фриске, актера Валерия Золотухина и др. У них тоже были опухоли мозга.

"Опухоль мозга — это фатальная опухоль. Шансов на полное выздоровление у пациента фактически нет. Певица Жанна Фриске долго лечилась самыми современными лекарствами у лучших специалистов Европы и Америки. Увы, ее жизнь спасти не удалось. Даже операция часто не дает никакой гарантии — опухоль может вырасти снова. Профилактики этой болезни, к сожалению, не существует. Если мы хотя бы можем предположить, что вызывает рак легких (чаще всего — курение), то в случае с онкологией мозга это просто судьба", — сказал врач.

Незадолго до смерти Задорнов принял православие, отказавшись от неоязычества, адептом которого был долгое время.


Источник: segodnya.ua
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