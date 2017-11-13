ФОТО: Вера Брежнева поразила чересчур смелым декольте

Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Facebook откровенным и сексуальным образом.





Артистка выбрала для съемок наряд с глубоким вырезом в зоне декольте. На снимке Вера позирует в черном платье, демонстрируя подтянутую грудью.





Свой эффектный образ Брежнева дополнила элегантной прической и драгоценными украшениями.













Напомним, Вера Брежнева рассказала, что ей помогает сохранить мир в семье и не терять связи с дочками. Несмотря на плотный график звезды, она всегда находит время для общения с Сарой и Соней. По словам Веры, за плечами любого человека есть путь, который ему нужно было пройти, чтобы добиться определенного статуса.





"Иногда ради достижения цели мы вынуждены в чем-то себя ограничивать", – отметила Брежнева.





Также артистка уточнила, что обеспечила своих детей всем необходимым, однако, помимо этого, смогла сохранить любовь, уважение, взаимопомощь, поддержку и заботу в семье. Певица призналась, что научилась совмещать карьеру с семейными обязанностями.



