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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 ноября 17, 11:24
ФОТО: Вера Брежнева поразила чересчур смелым декольте
Брежнева
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Певица порадовала откровенным и сексуальным образом
Певица Вера Брежнева порадовала поклонников на странице в Facebook откровенным и сексуальным образом.

Артистка выбрала для съемок наряд с глубоким вырезом в зоне декольте. На снимке Вера позирует в черном платье, демонстрируя подтянутую грудью.

Свой эффектный образ Брежнева дополнила элегантной прической и драгоценными украшениями. 



Напомним, Вера Брежнева рассказала, что ей помогает сохранить мир в семье и не терять связи с дочками. Несмотря на плотный график звезды, она всегда находит время для общения с Сарой и Соней. По словам Веры, за плечами любого человека есть путь, который ему нужно было пройти, чтобы добиться определенного статуса.

"Иногда ради достижения цели мы вынуждены в чем-то себя ограничивать", – отметила Брежнева.

Также артистка уточнила, что обеспечила своих детей всем необходимым, однако, помимо этого, смогла сохранить любовь, уважение, взаимопомощь, поддержку и заботу в семье. Певица призналась, что научилась совмещать карьеру с семейными обязанностями.

Источник: segodnya.ua
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