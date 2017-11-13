У Криштиану Роналду родилась дочь (ФОТО)

Испанская модель Джорджина Родригес, подруга нападающего футбольной сборной Португалии и мадридского Реала Криштиану Роналду, родила ему дочь. Об этом новоиспеченный отец написал в Instagram.

"Алана Мартина только что родилась! И мама, и дочка чувствуют себя отлично! Мы все очень счастливы", − рассказал футболист.

Криштиану Роналду-старший, Криштиану Роналду-младший и Джорджина Родригес в родильном отделении сразу после рождения Аланы Мартины



Ранее сообщалось, что подруга Роналдо беременна.

Отметим, что в настоящее время футболист уже воспитывает троих детей − семилетнего Криштиану, а также близнецов Еву и Матео, которые появились на свет от сурогатной матери в этом году.

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Первый сын футболиста, Криштиану Роналду-младший, родился 17 июня 2010 года от суррогатной матери. По слухам, проникавшим в различные СМИ, выносившая мальчика женщина подписала соглашение о неразглашении с жестким условиями, заработав при этом несколько миллионов евро.





Криштиану Роналду-младший в последнее время постоянно мелькает в инстаграме своего отца, часть позируя вместе с папой и в том числе демонстрируя серьезно раскачанный для семилетнего молодого человека торс.





Еще одним фактом о мальчике, является информация, что он является поклонником таланта главного конкурента своего отца в ежегодной многосерийной борьбе за «Золотой мяч» аргентинца Лионеля Месси, выступающего за «Барселону».





Впрочем, сам Криштиану-старший никогда не комментировал это, а в отношении Месси, несмотря на их жаркое соперничество, публично не раз высказывался с уважением.













Уже в текущем году, причем когда в прессу начали просачиваться слухи о беременности Джорджины Родригес, у Роналду от еще одной суррогатной матери родилась двойня.

















На снимке он сидит на диване с Джорджиной Родригес и каждый из них держит по новорожденному ребенку, а за спинкой между парочкой стоит Криштиану-младший. Естественно, все, кроме еще ничего не понимающих близнецов, счастливо улыбаются.





А вот непосредственно перед рождением Аланы Мартины с Криштиану произошла неприятная история.





Португальская модель Наташа Родригес, участница местного реалити-шоу «Любовь на вершине», заявила, что футболист изменил с ней Джорджине, причем когда та уже была беременна.





«Я знала, что у Роналду есть девушка, но мы все равно стали друзьями, между нами было доверие, связь. Он приятный человек, и после того, как мы долго переписывались, было потрясающе встретиться с ним, — цитирует модель британский таблоид The Sun.





— Та ночь была особенной, но после я сказала, что иду на португальское шоу, и он попросил меня не делать этого. Я думаю, он использовал меня ради секса. Я не сожалею, потому что это было моей мечтой.





Я отправляла Роналду видео, где танцую тверк. Он ответил, что хочет встретиться со мной. Ему всегда нравилось мое тело».





Сам футболист никак не стал комментировать компрометирующую информацию от СМИ, чьи публикации далеко не всегда заслуживают доверия.





При этом Sun также сообщил, что Наташа Родригес в данный момент сама находится на восьмом месяце беременности, хотя никакой информации об отце ее ребенка издание не привело.









Недавно форвард получил награду игрока года от Международной федерации футбола (ФИФА) – The Best.





В прошлом сезоне именно перфоманс Роналду, забившего со стадии четвертьфинала в плей-офф Лиги чемпионов аж десять голов в пяти матчах позволил «Реалу» стать первым клубом в истории футбола, дважды подряд выигравшим ЛЧ.





А вот нынешний сезон у игрока пока складывается неоднозначно. Если в Лиге чемпионов он забивал во всех четырех матчах, наколотив на групповом этапе турнира уже шесть мячей, то в испанской Примере на его счету лишь один мяч в семи проведенных встречах.