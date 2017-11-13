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13 ноября 17, 17:52
Неизвестные мужчины Людмилы Гурченко (ФОТО)
Людмила Гурченко.
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12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года
12 ноября Людмиле Гурченко исполнилось бы 82 года. Мы вспоминаем неизвестные факты из жизни звезды по имени Люся.

Ее добивались тысячи мужчин, а она сама выбирала с кем быть. О ее бурной личной жизни написали не одну книгу, но все еще есть неизвестные страницы в жизни Людмилы Гурченко.

Леночка Крылова из "Карнавальной ночи" принесла в 1956 году девушке из Харькова неимоверную популярность. На волне славы вскоре она вышла замуж за самого красивого парня в институте культуры – Бориса Андроникашвили. Тогда никто не догадывался, что для провинциальной девушки "Карнавальная ночь" – это не первая роль, а муж-красавец – не первая любовь. 

В 1953 году первокурсники театрального института играли актерские этюды. Среди студентов – 18-летняя Люся Гурченко, в зале – серьезная комиссия. Приглашенная звезда -  Василий Ордынский, перспективный кинорежиссер. Они встретились взглядами и студентка запала в душу режиссеру.Разница в возрасте в 12 лет его ничуть не беспокоила. Не переживала из-за этого и Гурченко и на ухаживания мужчины ответила согласием. 


В браке с Борисом Андроникашвили родилась единственная дочь звезды

"Ордынский забрал Люсю из подмосковного общежития и поселил рядом в столичной квартире. Разумеется, что и главные роли в его фильмах должны были предназначаться ей", – вспоминает однокурсница Гурченко Зинаида Кириенко.

В своей первой картине "Человек родился" Ордынский в главной роли видел только Людмилу. Но худсовет, узнав что он живет вместе с молодой актрисой без штампа в паспорте, взбунтовался. Почти единогласно худсовет забраковал Гурченко в этом фильме.

"Это стало ужасной трагедией для нее. В результате в этом фильме Гурченко достался только голос главной героине, а на экране блистала другая актриса", – говорит Зинаида Кириенко.

Однако, Василий Ордынский помог Людмиле получить главную роль в кинокартине "Дорога правды". Имено на сьемках этого фильма молодую актрису заметил Эльдар Рязанов и предложил сняться в его "Карнавальной ночи".

А с Ордынским Людмила распрощалась. Как пишет пресса, актриса Зинаида Кириенко жаловалась, что став популярной, Гурченко пыталась крутить роман и с ее мужем.


Союз Гурченко и Кобзона считали одним из самых ярких

Константин Купервейс – четвертый официальный муж Людмилы. Вместе они прожили 19 лет и за это время не раз сплетничали о ее романах на стороне. Например о романе Люси с Арменом Джигарханяном. 


Четвертым мужем Людмилы Гурченко стал Константин Купервейс

Последним тайным увлечением Гурченко – был 38-летний фотограф и стилист Аслан Ахматов. 



Уже после смерти актрисы пресса шокировала – оказывается 38-летний Аслан Ахматов и 75-летняя Людмила Гурченко были тайными любовниками. Фотограф так сильно переживал смерть Гурченко, что лег в гроб, чтобы пережить тоже самое, что и его Люся.


Сергей Сенин стал последним мужем звезды

Но самый страстный роман был у Людмилы Гурченко со сценой.
    

Напомним, в доме престарелых в Мюнхене умерла немецкая актриса Карин Дор, сыгравшая девушку агента 007 Джеймса Бонда в фильме 1967 года.

источник: segodnya.ua
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