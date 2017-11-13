Дженнифер Лопес устроила "жаркие" танцы в метро (ВИДЕО)

48-летняя Лопес не перестает удивлять поклонников отличной пластикой и шикарной фигурой.





10 ноября в свет вышел яркий и зажигательный клип Дженнифер Лопес на композицию "Amor, amor, amor", которую певица записала совместно с пуэрто-риканским рэпером Уисином.





"Время делиться любовью", – написала звезда в Instagram.





В клипе местом для жарких танцев стало метро, где Лопес предстала в сексуальных образах.





На YouTube ролик уже успел собрать более 7,5 просмотров и тысячи восторженных отзывов от поклонников творчества певицы.







