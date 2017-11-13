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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
13 ноября 17, 21:15
Дженнифер Лопес устроила "жаркие" танцы в метро (ВИДЕО)
Дженнифер Лопес
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Дженнифер Лопес представила клип на композицию "Amor, amor, amor"
48-летняя Лопес не перестает удивлять поклонников отличной пластикой и шикарной фигурой.

10 ноября в свет вышел яркий и зажигательный  клип Дженнифер Лопес на композицию "Amor, amor, amor", которую певица записала совместно с пуэрто-риканским  рэпером Уисином.

"Время делиться любовью",  – написала звезда в Instagram.

В клипе местом для жарких танцев стало метро, где Лопес предстала в сексуальных образах.

На YouTube ролик уже успел собрать более 7,5 просмотров и  тысячи восторженных отзывов от поклонников творчества певицы.   


Напомним, Ирине Шейк и Дженнифер Лопес пришлись по вкусу одинаковые наряды из коллекции Balmain. 

Ранее знаменитый фитнес-гуру Дэвид Кирш, который помогает звездам обрести безупречное тело, подробно рассказал о том, как Джей Ло поддерживает форму. "У Дженнифер сумасшедшая дисциплина, поэтому даже если она пропускает занятия, потом работает с еще больше интенсивностью. Она умеет сосредоточиться на каждом своем шаге и прислушивается к своему телу, именно поэтому ее тренировки эффективны", — поделился Дэвид.


Источник: segodnya.ua
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