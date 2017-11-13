Дженнифер Лопес устроила "жаркие" танцы в метро (ВИДЕО)

Дженнифер Лопес представила клип на композицию "Amor, amor, amor"
48-летняя Лопес не перестает удивлять поклонников отличной пластикой и шикарной фигурой.
10 ноября в свет вышел яркий и зажигательный клип Дженнифер Лопес на композицию "Amor, amor, amor", которую певица записала совместно с пуэрто-риканским рэпером Уисином.
"Время делиться любовью", – написала звезда в Instagram.
В клипе местом для жарких танцев стало метро, где Лопес предстала в сексуальных образах.
На YouTube ролик уже успел собрать более 7,5 просмотров и тысячи восторженных отзывов от поклонников творчества певицы.
Напомним, Ирине Шейк и Дженнифер Лопес пришлись по вкусу одинаковые наряды из коллекции Balmain.
Ранее знаменитый фитнес-гуру Дэвид Кирш, который помогает звездам обрести безупречное тело, подробно рассказал о том, как Джей Ло поддерживает форму. "У Дженнифер сумасшедшая дисциплина, поэтому даже если она пропускает занятия, потом работает с еще больше интенсивностью. Она умеет сосредоточиться на каждом своем шаге и прислушивается к своему телу, именно поэтому ее тренировки эффективны", — поделился Дэвид.