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Шоу-бизнес
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14 ноября 17, 21:17
Олег Винник удивил зрителей "Говорить Україна" (видео)
Винник
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Певец "примерил" на себя роль многодетного отца
На съемках масштабного шоу "Большое новогоднее приключение", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря, Олег Винник по-настоящему удивил зрителей. В элегантном фраке певец появился в студии ток-шоу "Говорить Україна", но то, что рассказал о нем ведущий Алексей Суханов, шокировало абсолютно всех.

В съемочном павильоне программы "Говорить Україна" как раз работали над новым выпуском ток-шоу, и когда Алексей Суханов пригласил в студию отца пятерых детей, вышел...Олег Винник, чем вызвал удивление не только зрителей, но и самого ведущего.

На самом деле, певец "примерил" на себя роль многодетного отца для съемок промо-ролика "Большого новогоднего приключения". Для Олега Винника это не первый актерский опыт: он воплотил десятки ролей во всемирно известных мюзиклах. Но как признается сам артист, работа над новогодним шоу канала "Украина" выдалась для него непростой.

"В актерском плане сложностей не возникало, но признаюсь – трудно играть себя, Олега. Дело в том, что я не мог быть самим собой полностью и одновременно понимал, что это не какой-то отдельный персонаж, в которого я должен перевоплотиться, – делится впечатлениями Олег Винник. – Очень помогал режиссер Семен Горов – мы экспериментировали с эмоциями в каждой конкретной сцене. Будет очень интересно, ведь нас ждет еще множество приключений и настоящих чудес".

Так что же привело Олега Винника в студию "Говорить Україна"? И какой сюрприз приготовил для него Алексей Суханов?

Смотрите 31 декабря вечером в эфире "Большого новогоднего приключения" на телеканале "Украина".


Источник: segodnya.ua 
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