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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
14 ноября 17, 21:31
Николь Кидман появилась в платье "со смыслом" от Dior
Николь Кидман
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Оригинальный наряд актриса выбрала для премии "Женщина года"
Всевозможные награды продолжают появляться у 50-летней Николь Кидман, которая стала "Киноактрисой года" на премии "Женщина года" по версии журнала Glamour.

Для выхода звезда сериала  "Большая маленькая ложь" выбрала длинное платье на феминистскую тему от бренда Christian Dior, на котором была изображена женщина с крыльями, обнажающая свою грудь.



Как утверждает сама актриса, ее мать – убежденная феминистка и старалась воспитывать дочь очень самостоятельной.



На премии Glamour  Николь появилась вместе со своим мужем, 50-летним музыкантом Китом Урбаном. На красной ковровой дорожке они мило держались за руки и позировали фотографам.

Напомним,  на кинофестивале в Торонто Николь Кидман блистала в изысканном черном платье от Oscar de la Renta.

Ранее, в этом году актриса выиграла премию "Эмми" за роль в нашумевшем сериале "Большая маленькая ложь".


Источник: segodnya.ua/
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