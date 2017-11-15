Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.12
USD
26.50
RUB
0.44
EUR
31.37
USD
26.48
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 ноября 17, 11:14
Настя Каменских с мамой и в мини со смелым декольте (ФОТО)
Настя Каменских
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
1/5 (1 голос)
На странице в Instagram Настя поделилась селфи с мамой
Во время первого прямого эфира "Х-фактор"-8 судья проекта Настя Каменских порадовала зрителей не только зажигательным сольным номером, но и эффектным образом. 

Каменских впервые появилась на большой сцене с проектом NK. Идея номера основана на сюжете клипа на композицию #этомояночь, который снимал для Насти режиссер Алан Бадоев.

На странице в Instagram Настя поделилась селфи с мамой, которая пришла ее поддержать. Для шоу Каменских выбрала мини со смелым декольте.
Образ для Насти придумала стилист Соня Солтес. 

Свой яркий и смелый наряд исполнительница дополнила серьгами и непривычной прической. Певица отказалась от фирменных кудряшек.








Настя украсила обложку ноябрьского номера, где предстала в образе горячей кубинки. Каменских приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда продемонстрировала постройневшую фигуру. 

  Источник:   segodnya.ua
Ещё по теме:
Настя Каменских потрясла вызывающим образом (ФОТО)
Настя Каменских решилась на модный эксперимент (ФОТО)
Потап оценил эффектный образ Насти на съемках Х-фактор. ФОТО
Настя Каменских пришла на Х-фактор в тапочках с мехом (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Помолодевшая София Ротару в брючном костюме восхитила всех
noimageНиколь Кидман появилась в платье "со смыслом" от Dior
noimageОлег Винник удивил зрителей "Говорить Україна" (видео)
noimageМаксим Галкин рассказал о семье Задорнова и отказе лечиться
noimageДженнифер Лопес устроила "жаркие" танцы в метро (ВИДЕО)
Лента новостей