Настя Каменских с мамой и в мини со смелым декольте (ФОТО)

Во время первого прямого эфира "Х-фактор"-8 судья проекта Настя Каменских порадовала зрителей не только зажигательным сольным номером, но и эффектным образом.





Каменских впервые появилась на большой сцене с проектом NK. Идея номера основана на сюжете клипа на композицию #этомояночь, который снимал для Насти режиссер Алан Бадоев.





На странице в Instagram Настя поделилась селфи с мамой, которая пришла ее поддержать. Для шоу Каменских выбрала мини со смелым декольте.

Образ для Насти придумала стилист Соня Солтес.





Свой яркий и смелый наряд исполнительница дополнила серьгами и непривычной прической. Певица отказалась от фирменных кудряшек.

































Настя украсила обложку ноябрьского номера, где предстала в образе горячей кубинки. Каменских приняла участие в откровенной фотосессии. Звезда продемонстрировала постройневшую фигуру.



