Звезду "Зачарованных" арестовали за забытые наркотики

Актрису Роуз Макгоуэн, известную по сериалу "Зачарованные", арестовали по подозрению в хранении наркотических веществ, передает Variety. Впоследствии она была выпущена под залог в округе Лаудон, штате Виргиния.

Сама Макгоуэн ранее обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Она также отметила, что подозрения в ее адрес касательно наркотиков - это попытка скандального продюсера заставить ее замолчать.





Тем временем, ордер на арест актрисы был выписан еще 1 февраля, однако СМИ известно стало о нем только в октябре этого года.





Отмечается, что актриса забыла личные вещи в салоне самолета United Airlines. При этом некоторые вещи содержали следы наркотиков.



