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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 ноября 17, 18:20
Звезду "Зачарованных" арестовали за забытые наркотики
Роуз Макгоуэн
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Впоследствии она была выпущена под залог в округе Лаудон, штате Виргиния.

Актрису Роуз Макгоуэн, известную по сериалу "Зачарованные", арестовали по подозрению в хранении наркотических веществ, передает Variety. Впоследствии она была выпущена под залог в округе Лаудон, штате Виргиния.

Сама Макгоуэн ранее обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Она также отметила, что подозрения в ее адрес касательно наркотиков - это попытка скандального продюсера заставить ее замолчать.

Тем временем, ордер на арест актрисы был выписан еще 1 февраля, однако СМИ известно стало о нем только в октябре этого года.

Отмечается, что актриса забыла личные вещи в салоне самолета United Airlines. При этом некоторые вещи содержали следы наркотиков.
Korrespondent
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