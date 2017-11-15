Вера Брежнева в сексуальном комбинезоне искупалась на сцене

FREEDOM BALLET во главе со своим основателем, руководителем, а также известным режиссером Леной Коляденко впервые за 15 лет отпраздновали день рождения с размахом.





К своему 15-летию балет подготовил грандиозный музыкально-танцевальный спектакль. В основе спектакля – многоуровневая декорация – гигантский шкаф, высотой в четырехэтажный дом.





















Певица Вера Брежнева вышла на сцену в сексуальном комбинезоне. Брежнева в конце выступления с песней "Нирвана" искупалась в настоящем дожде прямо на сцене Дворца "Украина".

























Имя специального гостя тщательно скрывалось. Каролина выступила одной из последних и быстро уехала.





Лорак устроили теплый прием, зал долго не отпускал ее со сцены, а некоторые и вовсе аплодировали стоя. В какой-то момент на глазах артистки выступили слезы. "Мне очень приятно находится в этом зале. Люблю вас", – сказала она со сцены.





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