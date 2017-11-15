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Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
15 ноября 17, 20:21
Вера Брежнева в сексуальном комбинезоне искупалась на сцене
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К своему 15-летию FREEDOM BALLET подготовил грандиозный музыкально-танцевальный спектакль
FREEDOM BALLET во главе со своим основателем, руководителем, а также известным режиссером Леной Коляденко впервые за 15 лет отпраздновали день рождения с размахом.

К своему 15-летию балет подготовил грандиозный музыкально-танцевальный спектакль. В основе спектакля – многоуровневая декорация – гигантский шкаф, высотой в четырехэтажный дом.





Певица Вера Брежнева вышла на сцену в сексуальном комбинезоне. Брежнева в конце выступления с песней "Нирвана" искупалась в настоящем дожде прямо на сцене Дворца "Украина".





Напомним, специальной приглашенной гостьей на концерте стала Ани Лорак, которая впервые выступила в Украине после трехлетнего перерыва. 

Имя специального гостя тщательно скрывалось. Каролина выступила одной из последних и быстро уехала.

Лорак устроили теплый прием, зал долго не отпускал ее со сцены, а некоторые и вовсе аплодировали стоя. В какой-то момент на глазах артистки выступили слезы. "Мне очень приятно находится в этом зале. Люблю вас", – сказала она со сцены.


Источник: segodnya.ua
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