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16 ноября 17, 10:46
Оля Полякова надела платье с экстремальным разрезом (ФОТО)
FREEDOM BALLET во главе со своим основателем, руководителем, а также известным режиссером Леной Коляденко впервые за 15 лет отпраздновали день рождения с размахом.
К своему 15-летию балет подготовил грандиозный музыкально-танцевальный спектакль. В основе спектакля – многоуровневая декорация – гигантский шкаф, высотой в четырехэтажный дом.
Певица Оля Полякова предстала на сцене в образе Джессики Рэттиб из фильма "Кто подставил кролика Роджера". Суперблондинка подчеркнула стройную фигуру красным платьем с высоким разрезом.
Свой откровенный и яркий образ Полякова дополнила синими перчатками.
Суперблондинка поделилась личной историей, которая связывает ее с FREEDOM BALLET.
"13 лет назад на моей свадьбе выступал FREEDOM BALLET. Однажды я поспорила с мужем, что за день сяду на шпагат. Пари я выиграла благодаря Назару (участник балета). Он помог мне это сделать через три часа", – рассказала Полякова.
Фото: Данил Павлов
Фото: Данил Павлов
Фото: Instagram
Напомним, специальной приглашенной гостьей на концерте стала Ани Лорак, которая впервые выступила в Украине после трехлетнего перерыва.
Соцсети бурно отреагировали на выступление Ани Лорак в Киеве.
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Источник: segodnya.ua