Оля Полякова надела платье с экстремальным разрезом (ФОТО)

FREEDOM BALLET во главе со своим основателем, руководителем, а также известным режиссером Леной Коляденко впервые за 15 лет отпраздновали день рождения с размахом.





К своему 15-летию балет подготовил грандиозный музыкально-танцевальный спектакль. В основе спектакля – многоуровневая декорация – гигантский шкаф, высотой в четырехэтажный дом.





Певица Оля Полякова предстала на сцене в образе Джессики Рэттиб из фильма "Кто подставил кролика Роджера". Суперблондинка подчеркнула стройную фигуру красным платьем с высоким разрезом.





Свой откровенный и яркий образ Полякова дополнила синими перчатками.





Суперблондинка поделилась личной историей, которая связывает ее с FREEDOM BALLET.





"13 лет назад на моей свадьбе выступал FREEDOM BALLET. Однажды я поспорила с мужем, что за день сяду на шпагат. Пари я выиграла благодаря Назару (участник балета). Он помог мне это сделать через три часа", – рассказала Полякова.









Фото: Данил Павлов









Фото: Данил Павлов









Фото: Instagram













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