Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.35
USD
26.48
RUB
0.44
EUR
31.13
USD
26.47
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 ноября 17, 10:46
Оля Полякова надела платье с экстремальным разрезом (ФОТО)
Оля Полякова
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Полякова предстала на сцене в образе Джессики Рэттиб
FREEDOM BALLET во главе со своим основателем, руководителем, а также известным режиссером Леной Коляденко впервые за 15 лет отпраздновали день рождения с размахом.

К своему 15-летию балет подготовил грандиозный музыкально-танцевальный спектакль. В основе спектакля – многоуровневая декорация – гигантский шкаф, высотой в четырехэтажный дом.

Певица Оля Полякова предстала на сцене в образе Джессики Рэттиб из фильма "Кто подставил кролика Роджера". Суперблондинка подчеркнула стройную фигуру красным платьем с высоким разрезом. 

Свой откровенный и яркий образ Полякова дополнила синими перчатками. 

Суперблондинка поделилась личной историей, которая связывает ее с FREEDOM BALLET.

"13 лет назад на моей свадьбе выступал FREEDOM BALLET. Однажды я поспорила с мужем, что за день сяду на шпагат. Пари я выиграла благодаря Назару (участник балета). Он помог мне это сделать через три часа", – рассказала Полякова.


Фото: Данил Павлов


Фото: Данил Павлов


Фото: Instagram



Напомним, специальной приглашенной гостьей на концерте стала Ани Лорак, которая впервые выступила в Украине после трехлетнего перерыва. 
Соцсети бурно отреагировали на выступление Ани Лорак в Киеве. 



Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Данилко: активисты вырывали цветы у мамы Ани Лорак
Пранкер поцеловал Лорак в ягодицы на красной дорожке в РФ
Ани Лорак без юбки зажгла с любимым певцом Путина (ВИДЕО)
Ани Лорак подарили розы выше ее роста (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Вера Брежнева в сексуальном комбинезоне искупалась на сцене
noimageЗвезду "Зачарованных" арестовали за забытые наркотики
noimageНастя Каменских с мамой и в мини со смелым декольте (ФОТО)
noimageПомолодевшая София Ротару в брючном костюме восхитила всех
noimageНиколь Кидман появилась в платье "со смыслом" от Dior
Лента новостей