Ким Кардашьян предстала в прозрачном платье без бюстгальтера

На днях Ким Кардашьян выпустила седьмой по счету аромат в ее коллекции парфюмов. Для того чтобы привлечь еще больше внимания к этому событию, 37-летняя звезда снялась в откровенной фотосессии для издания Violet Grey.





Ким предстала в прозрачном платье с блестящей вышивкой от бренда Julien Macdonald.





"Флакон для нового парфюма сделан в форме кристалла. Для меня это символ исцеления", -говорит Кардашьян.





Дело в том, что в прошлом году Ким Кардашьян ограбили в ее номере в Париже, куда звезда прибыла на Неделю высокой моды. Пока она была связана и заперта в ванной, грабители вынесли из номера драгоценности на общую сумму в 11 млн. евро. По словам Кардашьян, она пережила большой стресс и "нуждалась в исцелении".





















Накануне дня рождения, год спустя, звезду снова попытались ограбить.





Известно, что скоро Ким и ее муж, американский рэпер Канье Уэст, станут родителями в третий раз. Однако на этот раз ребенка для звездной пары вынашивает суррогатная мать.





Недавно в СМИ появилась информация о том, что Канье Уэст и Ким Карлашьян находятся на грани развода.



