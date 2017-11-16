Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.35
USD
26.48
RUB
0.44
EUR
31.12
USD
26.46
RUB
0.44
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
16 ноября 17, 17:39
Ким Кардашьян предстала в прозрачном платье без бюстгальтера
Ким Кардашьян
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
37-летняя звезда снялась в откровенной фотосессии для издания Violet Grey
На днях Ким Кардашьян выпустила седьмой по счету аромат в ее коллекции парфюмов. Для того чтобы привлечь еще больше внимания к этому событию, 37-летняя звезда снялась в откровенной фотосессии для издания Violet Grey.

Ким предстала в прозрачном платье с блестящей вышивкой от бренда Julien Macdonald.

"Флакон для нового парфюма сделан в форме кристалла. Для меня это символ исцеления", -говорит Кардашьян.

Дело в том, что в прошлом году Ким Кардашьян ограбили в ее номере в Париже, куда звезда прибыла на Неделю высокой моды. Пока она была связана и заперта в ванной, грабители вынесли из номера драгоценности  на общую  сумму в 11 млн. евро. По словам Кардашьян, она пережила большой стресс и "нуждалась в исцелении".





Накануне дня рождения, год спустя, звезду снова попытались ограбить.

Известно, что скоро Ким и ее муж, американский рэпер Канье Уэст, станут родителями в третий раз. Однако на этот раз ребенка для звездной пары вынашивает суррогатная мать.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Канье Уэст и Ким Карлашьян находятся на грани развода.

Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Новой девушкой Бонда станет армянская звезда Playboy
Сестры Кардашьян выпускают автобиографию (ФОТО)
Ким Кардашьян шокировала неряшливым образом (ФОТО)
Ким Кардашьян на отдыхе в Коста-Рике (ФОТО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
Как стать топ-моделью: пять секретов успешной карьеры
noimageОля Полякова надела платье с экстремальным разрезом (ФОТО)
noimageВера Брежнева в сексуальном комбинезоне искупалась на сцене
noimageЗвезду "Зачарованных" арестовали за забытые наркотики
noimageНастя Каменских с мамой и в мини со смелым декольте (ФОТО)
Лента новостей