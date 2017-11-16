Как стать топ-моделью: пять секретов успешной карьеры

Модельный букер (менеджер модельного агентства) и эксперт реалити "Топ-модель по-украински" Сергей Никитюк рассказал, какими качествами нужно обладать, чтобы завоевать мировые подиумы.

Сергей Никитюк поведал о сложностях модельной работы и качествах, которыми должна обладать модель, чтобы превращать все минусы профессии – в плюсы.

Условие №1. Желание

"Желание не просто быть моделью, а желание работать. Работать тяжело, много. И конечно, девочки и мальчики, которые хотят быть моделями, должны любить моделинг. Хотя это можно отнести к любой профессии – хотите добиться успеха? Любите то, что делаете, и много работайте. Кстати, о том, что модель должна соответствовать параметрам, я даже не говорю. Рост не ниже 175 см, бедра не больше 88-90 см, подтянутость. Это – пункт номер ноль. Потому что у модели лицо и тело – главные рабочие инструменты".

Условие №2. Не ныть!

"На первый план, как ни крути, вновь выходит момент работоспособности. Модель не должна ныть! Нытиков никто не любит. Агентства очень быстро избавляются от капризных девочек. Никто не будет терпеть модель, у которой через день плохое настроение. Ты должна всегда излучать счастье и добро. На самом деле, это очень непросто".

Условие №3. Быть готовой к холодной воде

"Модель должна слышать заказчика и выполнять работу, несмотря на любые неудобства. У девушек не спрашивают: не трут ли им туфли на три размера меньше? Комфортно ли им переодеваться перед толпой людей во время показа? Модель должна быть готова, что с ее интересами не всегда будут считаться и ей не всегда все будут подносить на блюдечке. Если заказчик захочет снимать в купальнике в +5, то съемка будет в купальнике и в +5 – с тобой или без тебя. И водичку в бассейне никто подогревать не будет. В моей практике были случаи, когда модели уходили со съемок, потому что в бассейне была слишком холодная вода".

Условие №4. Быть интересной

"Хорошая модель умеет поддержать разговор. Поэтому чтение газет, журналов, книг в свободное время, знание последних новостей и тенденций – особенность жизни модели. Девушка должна уметь заинтересовать не только внешне, но и внутренне. Представьте себе картину: вы никогда не видели человека, сейчас он сядет напротив вас, и вам нужно проговорить с ним 15 минут. И у вас, как у модели, есть всего 15 минут на то, чтобы этот человек вами вдохновился и не просто дал работу, а доверил, к примеру, право открывать или закрывать его показ. Кстати, я не считаю, что глупость – порок. Иногда она работает в плюс. Если это милая глупость, если она способна умилить, и человек этой глупости не стыдится".

Фото: Новый канал

Условие №5. Личное – под замок!

"Это качество невозможно выработать, им нужно просто обладать. В день у модели может быть 20 кастингов, и на 20 кастингах ей нужно общаться с совершенно разными людьми. Ты не можешь позволить себе быть угрюмым букой, ты должен улыбаться и заинтересовывать. Ты не всегда должен считаться со своими личными интересами. У тебя плохое настроение – нет денег, проблемы в семье, тебя бросил парень – ты не можешь позволить всем этим обстоятельствам влиять на твое поведение на кастингах или съемках. Насколько ты сможешь закрыть под замок всю свою личную историю? Это сложно".

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