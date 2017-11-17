7 сексуальных голливудских красавчиков (ФОТО)

1. Дэниел Рэдклифф
Милый маленький волшебник Гарри Поттер внезапно превратился в статного и успешного актера, о котором теперь уже не скажешь “артист одной роли“. Рэдклифф по праву является одним из самых успешных актеров современности: молодой, привлекательный, талантливый и богатый. И поклонницами являются теперь не только маленькие фанатки “поттерианы“.
2. Зак Эфрон
На самом деле не так важно, любите ли вы смазливых красавчиков или нет, отрицать, что Зак Эфрон “ни о чем“ - лукавство. Тело Эфрона можно застраховать, потому что над ним актер работает не меньше, чем над новыми и новыми ролями. И да, может, Эфрон и слишком “сладкий“, но если бы вам предложили провести с ним вечер, вы бы разве отказались? :)
3. Крис Хемсворт
Недавно вышел новый фильм о супергерое Торе, и даже те, кто не являются поклонницами легендарных “Мстителей“, прилипли к экранам кинотеатров. Еще бы, главный герой Тор в исполнении красавчика Криса Хемсворта - настоящий секс: смелый сильный мужчина, вселяющий уверенность, да еще и такой привлекательный.
4. Райан Гослинг
А в этом случае вряд ли существует девушка, которая не любила бы Райана Гослинга. Интеллигентный сексуальный мужчина, который в каждом фильме перевоплощается в абсолютно разные образы, но, при этом, всегда остается... интеллигентным и сексуальным мужчиной. И наверняка каждая хотела бы оказаться на месте его несменной партнерши по съемочной площадке, Эммы Уотсон.
5. Крис Эванс
Тезка и партнер Криса Хемсворта по “Мстителям“, Крис Эванс - еще одно доказательство того, что мужчины, за которыми чувствуешь себя, как за каменной стеной - особенные. А если у тебя еще и тело Криса Эванса - то тут уж ни одна девушка не останется равнодушной.
6. Райан Рейнолдс
Ну, не будем отрицать - действительно красавчик. И тело - как после фотошопа. А еще за Рейнолдса вышла замуж одна из самых успешных ныне актрис - Блейк Лайвли. К слову, у актера потрясающее чувство юмора. А что может быть сексуальнее симбиоза мозгов и шикарного чувства юмора?
7. Мээтью Макконахи
Когда-то Макконахи называли актером, который может играть лишь слащавых красавчиков в одноразовых попсовых комедиях. Однако Макконахи доказал, что, помимо привлекательной внешности, он еще и очень талантлив. А после “Настоящего детектива“ и “Даласского клуба покупателей“ актера можно смело называть гениальным.
Источник: ivona