7 сексуальных голливудских красавчиков (ФОТО)

1. Дэниел Рэдклифф

Дэниел Рэдклифф GettyImages





Милый маленький волшебник Гарри Поттер внезапно превратился в статного и успешного актера, о котором теперь уже не скажешь “артист одной роли“. Рэдклифф по праву является одним из самых успешных актеров современности: молодой, привлекательный, талантливый и богатый. И поклонницами являются теперь не только маленькие фанатки “поттерианы“.

2. Зак Эфрон

Зак Эфрон GettyImages





На самом деле не так важно, любите ли вы смазливых красавчиков или нет, отрицать, что Зак Эфрон “ни о чем“ - лукавство. Тело Эфрона можно застраховать, потому что над ним актер работает не меньше, чем над новыми и новыми ролями. И да, может, Эфрон и слишком “сладкий“, но если бы вам предложили провести с ним вечер, вы бы разве отказались? :)

3. Крис Хемсворт

Крис Хемсворт GettyImages

Недавно вышел новый фильм о супергерое Торе, и даже те, кто не являются поклонницами легендарных “Мстителей“, прилипли к экранам кинотеатров. Еще бы, главный герой Тор в исполнении красавчика Криса Хемсворта - настоящий секс: смелый сильный мужчина, вселяющий уверенность, да еще и такой привлекательный.

4. Райан Гослинг

Райан Гослинг GettyImages





А в этом случае вряд ли существует девушка, которая не любила бы Райана Гослинга. Интеллигентный сексуальный мужчина, который в каждом фильме перевоплощается в абсолютно разные образы, но, при этом, всегда остается... интеллигентным и сексуальным мужчиной. И наверняка каждая хотела бы оказаться на месте его несменной партнерши по съемочной площадке, Эммы Уотсон.

5. Крис Эванс

Крис Эванс GettyImages

Тезка и партнер Криса Хемсворта по “Мстителям“, Крис Эванс - еще одно доказательство того, что мужчины, за которыми чувствуешь себя, как за каменной стеной - особенные. А если у тебя еще и тело Криса Эванса - то тут уж ни одна девушка не останется равнодушной.

6. Райан Рейнолдс

Райан Рейнолдс GettyImages

Ну, не будем отрицать - действительно красавчик. И тело - как после фотошопа. А еще за Рейнолдса вышла замуж одна из самых успешных ныне актрис - Блейк Лайвли. К слову, у актера потрясающее чувство юмора. А что может быть сексуальнее симбиоза мозгов и шикарного чувства юмора?

7. Мээтью Макконахи

Мэтью Макконахи GettyImages





Когда-то Макконахи называли актером, который может играть лишь слащавых красавчиков в одноразовых попсовых комедиях. Однако Макконахи доказал, что, помимо привлекательной внешности, он еще и очень талантлив. А после “Настоящего детектива“ и “Даласского клуба покупателей“ актера можно смело называть гениальным.





Источник: ivona

