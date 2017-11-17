10 секретов красоты и стройности Маши Ефросининой

Как при таком графике выглядеть элегантно, сексуально и изысканно?
Нельзя отрицать, что Маша Ефросинина - одна из самых красивых звёзд украинского шоу-бизнеса. Яркая, умная, талантливая, стильная и, при этом, потрясающий пример любящей жены и матери. Как при таком активном образе жизни звезде удается выглядеть привлекательно? Давайте узнаем секреты красоты Маши.
- - Про мучное – забыть! Тортики и пирожные под строгим табу, туда же булки, печенье и макароны.
- - Исключить из рациона жирное, жареное, крахмалистые овощи, например, картошку, и полуфабрикаты – сосиски, колбасы и прочее.
- - Табу на соусы, майонез, кетчупы и подливки. Также под запретом соки из пакетов, газированные напитки и прочая химия.
- - Все блюда вашего рациона должны быть простыми в приготовлении. Стройное тело любит еду, приготовленную на пару, гриле, тушеную или отварную.
- - Иногда можно позволить сладкую слабинку, как награду за труды. У Маши Ефросининой – это черный шоколад. Также можно «умные» сладости, которые не отражаются на фигуре. Например, горсть сухофруктов, кусочек мармелада, ложечку меда, зефир.
- - Маша не подкрашивает волосы и старается по минимуму использовать средства для стайлинга. Зато никогда не экономит на шампунях и масках, всегда выбирает самые лучшие.
- - Маша никогда не ляжет спать, предварительно не смыв макияж и не очистив кожу. Даже если спать предстоит всего два часа. Это очень важно для того, чтобы кожа оставалась здоровой.
- - Обязательно завтракайте! Если вы утром выпиваете чашку кофе и бежите на работу – это первая ваша ошибка. Утром организм обязательно должен насытиться витаминами и питательными веществами для продуктивного рабочего дня.
- - Тренировки должны стать неотъемлемой частью вашей жизни. Маша Ефросинина советует заниматься спортом 3 раза в неделю по 1 часу. Это может быть пилатес, йога, кардионагрузки, фитнес или же другие варианты, которые вам по душе.
- - Еще Маша пьет очень много жидкости: не только положенные полтора литра воды, но и чаи, соки, даже супы. Все, что пьется, пейте.