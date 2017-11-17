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17 ноября 17, 11:42
10 секретов красоты и стройности Маши Ефросининой
Маша Ефросинина
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Несмотря на то, что Маша Ефросинина - женщина деловая, она успевает не только следить за собой, но и быть прекрасной мамой и заботливой женой.

Как при таком графике выглядеть элегантно, сексуально и изысканно?

Нельзя отрицать, что Маша Ефросинина - одна из самых красивых звёзд украинского шоу-бизнеса. Яркая, умная, талантливая, стильная и, при этом, потрясающий пример любящей жены и матери. Как при таком активном образе жизни звезде удается выглядеть привлекательно? Давайте узнаем секреты красоты Маши.


instagram.com/mashaefrosinina/

  1. - Про мучное – забыть! Тортики и пирожные  под строгим табу, туда же булки, печенье и макароны.

  3. - Исключить из рациона жирное,  жареное, крахмалистые овощи, например, картошку, и полуфабрикаты – сосиски, колбасы и прочее.

  5. - Табу на соусы, майонез, кетчупы и подливки. Также под запретом соки из пакетов, газированные напитки и прочая химия.

  7. - Все блюда вашего рациона должны быть простыми в приготовлении. Стройное тело любит еду, приготовленную на пару, гриле, тушеную или отварную.

  9. - Иногда можно позволить сладкую слабинку, как награду за труды. У Маши Ефросининой – это черный шоколад. Также можно «умные» сладости, которые не отражаются на фигуре. Например, горсть сухофруктов, кусочек мармелада, ложечку меда, зефир.

  11. - Маша не подкрашивает волосы и старается по минимуму использовать средства для стайлинга. Зато никогда не экономит на шампунях и масках, всегда выбирает самые лучшие.

  13. - Маша никогда не ляжет спать, предварительно не смыв макияж и не очистив кожу. Даже если спать предстоит всего два часа. Это очень важно для того, чтобы кожа оставалась здоровой.

  15. - Обязательно завтракайте! Если вы утром выпиваете чашку кофе и бежите на работу – это первая ваша ошибка. Утром организм обязательно должен насытиться витаминами и питательными веществами для продуктивного рабочего дня. 

  17. - Тренировки должны стать неотъемлемой частью вашей жизни. Маша Ефросинина советует заниматься спортом 3 раза в неделю по 1 часу. Это может быть пилатес, йога, кардионагрузки, фитнес или же другие варианты, которые вам по душе.

  19. - Еще Маша пьет очень много жидкости: не только положенные полтора литра воды, но и чаи, соки, даже супы. Все, что пьется, пейте.
Источник: ivona
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