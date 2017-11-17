Анджелина Джоли высказалась о последних событий в Голливуде

На почве секс-скандалов в Голливуде все больше знаменитостей начинают говорить о сексуальных домогательствах, которые им приходилось терпеть. Актриса Анджелина Джоли не стала исключением.





Анджелина Джоли, в качестве посла доброй воли ООК, выступила на конференции Организации Объединенных Наций в Ванкувере, где призвала всех женщин не боятся говорить о домогательствах и публично наказывать виновных:













Сексуальное насилие везде: в той сфере, где я работаю, в бизнесе, в высшем образовании, в политике, в вооруженных силах, во всем мире. Слишком часто об этих преступлениях против женщин умалчивают и высмеивают их, представляя как мелкое правонарушение со стороны того, кто не может управлять собой по причине болезни, или как некую преувеличенную сексуальную потребность. Человек, который плохо обращается с женщинами, не сексуально озабочен. Он оскорбителен… Сексуальное насилие дешевле, чем пуля, но у него такие же существенные последствия, которые разворачиваются с отвратительной предсказуемостью, делая его таким безжалостно эффективным.





Напомним, что Джоли часто выступает публично и затрагивает разные темы. Она обращает внимание людей на многочисленные нарушения прав человека и пытается донести, что с этим необходимо бороться!



