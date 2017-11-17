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Шоу-бизнес
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17 ноября 17, 18:01
Анджелина Джоли высказалась о последних событий в Голливуде
Анджелина Джоли
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Анджелина Джоли: "Слишком часто об этих преступлениях против женщин умалчивают и высмеивают их".
На почве секс-скандалов в Голливуде все больше знаменитостей начинают говорить о сексуальных домогательствах, которые им приходилось терпеть. Актриса Анджелина Джоли не стала исключением.

Анджелина Джоли, в качестве посла доброй воли ООК, выступила на конференции Организации Объединенных Наций в Ванкувере, где призвала всех женщин не боятся говорить о домогательствах и публично наказывать виновных:



Сексуальное насилие везде: в той сфере, где я работаю, в бизнесе, в высшем образовании, в политике, в вооруженных силах, во всем мире. Слишком часто об этих преступлениях против женщин умалчивают и высмеивают их, представляя как мелкое правонарушение со стороны того, кто не может управлять собой по причине болезни, или как некую преувеличенную сексуальную потребность. Человек, который плохо обращается с женщинами, не сексуально озабочен. Он оскорбителен… Сексуальное насилие дешевле, чем пуля, но у него такие же существенные последствия, которые разворачиваются с отвратительной предсказуемостью, делая его таким безжалостно эффективным.

Напомним, что Джоли часто выступает публично и затрагивает разные темы. Она обращает внимание людей на многочисленные нарушения прав человека и пытается донести, что с этим необходимо бороться!

Источник: ivona
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