Брэд Питт встречается с внучкой Грейс Келли

По информации австралийского издания New Ideа, 52-летний Брэд Питт, который официально все еще разводится с Анджелиной Джоли, вышел в свет с принцессой, внучкой Грейс Келли — 31-летней Шарлоттой Казираги. Пара приехала на благотворительное мероприятие LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе.





По информации инсайдеров, влюбленные вместе около месяца, а на публику вышли впервые. Они оба занимаются благотворительностью и воспитывают детей от прошлых отношений. У Питта — шесть биологических и приемных детей от брака с Анджелиной Джоли, а Шалотта воспитывает сына от актера Гада Эльмаха.

"Когда мы увидели их вместе, никто из нас не мог поверить. Уже несколько недель ходят слухи о том, что Питт съехался с новой девушкой, но никто не был готов увидеть его с принцессой Монако", — поделился источник.













Пока официальные представители Питта и Шарлотты никак не прокомментировали появившуюся информацию.





Напомним, друзья Джоли и Питта считают, что разрыв им лишь на пользу. Один из друзей Брэда Питта дал интервью, в котором заявил, что жизнь Питта с Джоли была настоящим адом.



