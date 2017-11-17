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17 ноября 17, 18:34
Брэд Питт встречается с внучкой Грейс Келли
Брэд Питт
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По информации инсайдеров, влюбленные вместе около месяца
По информации австралийского издания New Ideа, 52-летний Брэд Питт, который официально все еще разводится с Анджелиной Джоли, вышел в свет с принцессой, внучкой Грейс Келли — 31-летней Шарлоттой Казираги. Пара приехала на благотворительное мероприятие LACMA Art Gala в Лос-Анджелесе.

По информации инсайдеров, влюбленные вместе около месяца, а на публику вышли впервые. Они оба занимаются благотворительностью и воспитывают детей от прошлых отношений. У Питта — шесть биологических и приемных детей от брака с Анджелиной Джоли, а Шалотта воспитывает сына от актера Гада Эльмаха.
"Когда мы увидели их вместе, никто из нас не мог поверить. Уже несколько недель ходят слухи о том, что Питт съехался с новой девушкой, но никто не был готов увидеть его с принцессой Монако", — поделился источник.



Пока официальные представители Питта и Шарлотты никак не прокомментировали появившуюся информацию.

Напомним, друзья Джоли и Питта считают, что разрыв им лишь на пользу. Один из друзей Брэда Питта дал интервью, в котором заявил, что жизнь Питта с Джоли была настоящим адом.

Источник: segodnya.ua
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