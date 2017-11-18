Хайди Клум показала фото, на котором загорает без купальника

Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенном фото.





Клум показала, как греется на солнышке. Хайди принимает солнечные ванны полностью обнаженной.





На снимке 44-летняя модель позирует на пляже без купальника. Красотка вышла из воды и греется.









Фото: Instagram





Напомним, в конце сентября стало известно, что супермодель рассталась с арт-дилером Вито Шнобелем, с которым начала встречаться в 2014 года.





44-летняя Хайди Клум воспитывает четверых детей и продолжает оставаться успешной моделью. Хайди в свои 44 выглядит, как ухоженная молодая 30-летняя женщина.





Как оказалось, поддерживать себя в такой потрясающей форме многодетной маме помогают не только хорошие гены, наличие которых трудно отрицать, но и регулярные тренировки и сбалансированный рацион. По словам модели, серьезно заниматься своим телом она начала только после 30 лет.







