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17 ноября 17, 23:14
Хайди Клум показала фото, на котором загорает без купальника
Хайди Клум
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Клум показала, как греется на солнышке
Немецкая супермодель и ведущая Хайди Клум поделилась с поклонниками на странице в Instagram откровенном фото.

Клум показала, как греется на солнышке. Хайди принимает солнечные ванны полностью обнаженной.

На снимке 44-летняя модель позирует на пляже без купальника. Красотка вышла из воды и греется.


Фото: Instagram

Напомним, в конце сентября стало известно, что супермодель рассталась с арт-дилером Вито Шнобелем, с которым начала встречаться в 2014 года. 

44-летняя Хайди Клум воспитывает четверых детей и продолжает оставаться успешной моделью. Хайди в свои 44 выглядит, как ухоженная молодая 30-летняя женщина.

Как оказалось, поддерживать себя в такой потрясающей форме многодетной маме помогают не только хорошие гены, наличие которых трудно отрицать, но и регулярные тренировки и сбалансированный рацион. По словам модели, серьезно заниматься своим телом она начала только после 30 лет.  


Источник: segodnya.ua
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