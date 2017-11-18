Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
31.17
USD
26.48
RUB
0.44
EUR
31.21
USD
26.48
RUB
0.45
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Шоу-бизнес
Новости Шоу-Бизнеса
18 ноября 17, 18:20
Подробности венчания Пугачевой и Галкина (фото, видео)
Максим Галкин и Алла Пугачева
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Галкин появился на церемонии в черном костюме и белой рубашке, а его супруга в наряде розового цвета
Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева спустя шесть лет брака обвенчались в храме. Галкин появился на церемонии в черном костюме и белой рубашке, а его супруга была замечена в наряде розового цвета с фатой.



В храме присутствовали дети звездной пары — Лиза и Гарри.



"Спасибо всем за поздравления! Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание, и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь, как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. АМИНЬ", – написала Алла Борисовна на странице в Instagram.



Композитор Игорь Николаев стал шафером на церемонии. "Великий светлый день у моих любимых Аллы и Максима! Первый раз в жизни по Промыслу Божьему оказался шафером и держал корону над головой жениха! Это так ответственно, так волнительно и так трогательно! Счастье поцеловать и подержать на ручках свою крестную дочку Лизу, счастье видеть любимую семью гармоничной, сплочённой и солнечной! Поздравляем, целуем, Храни Вас Бог!", – поделился артист.


Фото: Instagram   


Фото: Instagram   



Источник: segodnya.ua 
Ещё по теме:
Пугачева и Галкин зажигали на вечеринке в стиле 90-х! ВИДЕО
Аллу Пугачеву госпитализировали из-за проблем с сердцем
Фото Аллы Пугачевой в купальнике опубликовал Максим Галкин
Дети Пугачевой и Галкина составят конкуренцию маме (ВИДЕО)
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Загрузка
Последние новости
ФОТО: Тина Кароль вышла в свет в сексуальном платье за $5000
noimageХайди Клум показала фото, на котором загорает без купальника
noimageБрэд Питт встречается с внучкой Грейс Келли
noimageАнджелина Джоли высказалась о последних событий в Голливуде
noimage10 секретов красоты и стройности Маши Ефросининой
Лента новостей