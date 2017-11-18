Подробности венчания Пугачевой и Галкина (фото, видео)

Шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева спустя шесть лет брака обвенчались в храме. Галкин появился на церемонии в черном костюме и белой рубашке, а его супруга была замечена в наряде розового цвета с фатой.













В храме присутствовали дети звездной пары — Лиза и Гарри.













"Спасибо всем за поздравления! Я всю оставшуюся жизнь буду каяться за первое венчание, и просить прощения у Бога. Это был необдуманный, спонтанный и достаточно наивный шаг. Бес попутал. Слава Богу, что мне еще можно второй раз венчаться. Сегодня это осмысленное и праведное действо во имя любви и верности до конца моих дней. Господи! Продли мою счастливую жизнь, как можно дольше в здравии и благополучии моего мужа и детей. АМИНЬ", – написала Алла Борисовна на странице в Instagram.













Композитор Игорь Николаев стал шафером на церемонии. "Великий светлый день у моих любимых Аллы и Максима! Первый раз в жизни по Промыслу Божьему оказался шафером и держал корону над головой жениха! Это так ответственно, так волнительно и так трогательно! Счастье поцеловать и подержать на ручках свою крестную дочку Лизу, счастье видеть любимую семью гармоничной, сплочённой и солнечной! Поздравляем, целуем, Храни Вас Бог!", – поделился артист.









Фото: Instagram









Фото: Instagram



