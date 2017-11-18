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18 ноября 17, 18:32
ФОТО: Тина Кароль вышла в свет в сексуальном платье за $5000
Тина Кароль
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На презентации книги певица продемонстрировала эффектный образ

15 ноября состоялась презентация фотокниги легендарного французского фотографа Sebran D’Argent о певице Тине Кароль под названием "Одним кадром". В книгу вошли уникальные кадры певицы, сделанные фотографом на пленку в Париже.

В книгу также вошли фотоработы украинских фотографов Антонины Жарко и Сони Плокидюк. Стилистом всей книги выступила Светлана Марсон, идея создания книги принадлежит менеджеру певицы Павлу Орлову.

Во время пресс-презентации Тина Кароль рассказала, что работа над книгой длилась больше года. Д'Аржент снимает исключительно на пленку и никто не знал, что выйдет в итоге. "Да, мы очень волновались, но верили, что все получится, – поделилась певица. – Я рада, что Себран увидел меня именно такой". Издана "Тина Кароль. Одним Кадром" в формате coffee-table book, который подразумевает отсутствия текста и наличие только фотографий. Особенностью книги – отсутсвие переплета, что сразу делает из нее набор уникальных фоторабот.

На презентации книги певица продемонстрировала эффектный образ. Тина Кароль выбрала роскошный наряд от итальянского бренда Emilio Pucci.

Кароль блистала в платье с вырезом и открытой спиной за пять тысяч долларов.  Свой образ Тина дополнила ботинками цвета металлик от Baleciaga.

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Фото: Антон Кулаковский

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Фото: Антон Кулаковский

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Фото: Антон Кулаковский

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Фото: Антон Кулаковский

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Тина Кароль в книге изображена в первую очередь, как муза фотографа, эталон женственности и сексуальности. Поп-дива позирует Себрану в невероятных нарядах от кутюр – Christian Dior, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, ArtemKlimchuk, Saint Laurent, Lanvin, Elena Reva, Miu Miu, Poustovit, Dafna May, Ulyana Sergeenko couture и многих других.

Очень важный момент – все средства, вырученные от продажи этой книги, будут перечислены в Благотворительный фонд Тины Кароль "Полюс притяжения" для покупки лекарств в детские онкологические больницы Украины. 


Напомним, во время концертов в Киеве Тина Кароль в буквальном смысле жила во Дворце "Украина".

На седьмом благотворительном концерте в Киеве Тина Кароль сменила пять эффектных нарядов, над которыми работала стилист Светлана Марсон.

Источник: segodnya.ua
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