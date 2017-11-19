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19 ноября 17, 12:21
"Мисс Мира-2017": лучшие фото красотки из Instagram
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Девушка ведет активную светскую и социальную жизнь, любит спорт и гордится своей национальностью
Корона первой красавицы мира досталась Мануши Чхиллар из Индии. Фото: instagram.com/manushi_chhillar

Победительницей конкурса "Мисс Мира-2017" стала индийская модель Мануши Чхиллар (Manushi Chhillar).

Двадцатилетняя победительница престижного конкурса красоты профессионально занималась танцами и училась в Национальной школе драмы. Во время индийского конкурса красоты, по итогам которого она отправилась представлять свою страну на "Мисс Мира-2017", Чхиллар получила также титул "Мисс Фотогеничность".



    Первой индианкой, которая стала победительницей "Мисс Мира", была Рейта Фариа — это произошло в 1966 году. Позже Фариа отказалась от карьеры актрисы и модели, чтобы посвятить жизнь медицине. Мануши Чхиллар также некоторое время была лицом медицинского проекта, посвященного женской гигиене — с ним она посетила несколько десятков индийских деревень.

      Девушка ведет активную светскую и социальную жизнь, любит спорт и гордится своей национальностью.

      Второе и третье места заняли мексиканка Андреа Мезе и британка Стефани Хилл. Финал конкурса проходил на китайском острове Хайнань, в нём приняли участие представительницы 118 стран.
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