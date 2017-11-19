"Мисс Мира-2017": лучшие фото красотки из Instagram

Двадцатилетняя победительница престижного конкурса красоты профессионально занималась танцами и училась в Национальной школе драмы. Во время индийского конкурса красоты, по итогам которого она отправилась представлять свою страну на "Мисс Мира-2017", Чхиллар получила также титул "Мисс Фотогеничность".









































Первой индианкой, которая стала победительницей "Мисс Мира", была Рейта Фариа — это произошло в 1966 году. Позже Фариа отказалась от карьеры актрисы и модели, чтобы посвятить жизнь медицине. Мануши Чхиллар также некоторое время была лицом медицинского проекта, посвященного женской гигиене — с ним она посетила несколько десятков индийских деревень.

Девушка ведет активную светскую и социальную жизнь, любит спорт и гордится своей национальностью.

Второе и третье места заняли мексиканка Андреа Мезе и британка Стефани Хилл. Финал конкурса проходил на китайском острове Хайнань, в нём приняли участие представительницы 118 стран.