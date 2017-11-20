Подробности жизни Олега Винника удивили Алену Винницкую

Ведущая программы "Зірковий шлях", которая выходит на канале "Украина" по будням в 9:30, Алена Винницкая узнала новые подробности личной жизни популярного украинского певца Олега Винника.





Так, ведущая традиционно начала выпуск программы со свежих новостей из жизни звезд, в том числе Олега Винника. Алена Винницкая путалась в догадках, кто же является таинственной спутницей, которую певец нежно прижимает к себе в сюжете? И вдруг – артист собственной персоной появился в студии "Зіркового шляху" в объятиях... елки! На самом же деле, появление Олега Винника в студии канала "Украина" в компании елки вовсе не случайно: артист работал на камеру, которая снимала промо-ролик к масштабному шоу "Большое новогоднее приключение", которое канал "Украина" покажет вечером 31 декабря.





По словам певца, ему будет, что вспомнить после съемок новогоднего шоу для канала "Украина". "В новогоднюю ночь хочется увидеть сюжет, который запомнится, а не просто концерт, потому что это слишком шаблонно. Хороший сценарий, продуманный и достойно воспроизведенный режиссером, – это интересно, для меня в первую очередь. Концерт и сцена – привычные вещи для каждого артиста, а подобное шоу – это что-то новое, в чем хочется принять участие, сыграть определенную роль. Это реально интересно, мне и другим артистам однозначно будет, что вспомнить", – отметил Олег Винник.





Чем закончится история Олега Винника с елкой? Смотрите 31 декабря вечером в эфире "Большого новогоднего приключения" на телеканале "Украина".



